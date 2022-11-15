大陸觀察者網報導，大陸文旅部網站15日發布《文化和旅遊部關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅遊行業防控工作的通知》規定，優化跨省旅遊管理政策。根據最新《風險區畫定管理辦法》，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。跨省遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明，乘坐跨省交通工具。按照面向跨省流動人員開展「落地檢」要求，積極引導遊客主動檢測核酸，推動防控關口前移。

《通知》指出，進一步科學精準做好文化和旅遊行業疫情防控工作，有關事項通知如下：

一、提高政治站位，統一思想認識：

堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控與文化和旅遊行業發展。

二、堅持科學精準，優化防控措施：各地文旅部門推動文化和旅遊行業防控工作更加科學化、精準化。

（一）優化跨省旅遊管理政策。根據最新風險區畫定管理辦法，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。

（二）繼續暫停旅行社和線上旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。

（三）公共文化單位、文化和旅遊經營單位要根據屬地黨委政府統一部署，強化衛生管理，加強通風消毒，按照「限量、預約、錯峰」要求，對入場人員數量進行動態調控，落實掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明等疫情防控措施。

A級旅遊景區和星級旅遊飯店要落實主體責任，對進入景區和入住飯店人員查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。

（四）公共文化單位、文旅經營單位要加強員工健康監測和管理。

（五）加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。做好舉報線索蒐集、轉辦、核實和整改工作。

（六）會同相關部門做好滯留遊客安置安撫和疏解工作。

三、加強組織保障，確保落實到位：

各地文化和旅遊行政部門要強化責任擔當，落實各項優化防控調整措施，科學精準做好疫情防控工作：（一）加強組織領導。（二）加強指導培訓。（三）加強風險應對。（四）加強宣傳引導。要採取多形式多管道開展疫情防控知識宣傳，普及科學防疫方法，提醒遊客規範佩戴口罩，勤洗手，測體溫，做好防護，自覺遵守疫情防控規定。