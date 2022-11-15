夜間遊行是遊客最期待的表演，晚上7點開始表演。（六福村提供）

六福墓碑鎮最後倒數，錯過就要等明年。（六福村提供）

變裝瘋玩六福村的N種方法，萬聖節結束了，但墓碑鎮還沒結束，每年都吸引大批遊客到六福村朝聖的萬聖墓碑鎮活動即將進入最後倒數5天，不管電影鬼修女與恰吉，還有聊齋系列與殭屍道士們，以及最近剛得總冠軍的兄弟象相關服飾裝扮，以上特殊裝扮入園原價999元，優惠價399元。

全台最大的萬聖慶典六福村「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」自推出至今第6年以來，已成為風靡國人最具指標性的沉浸式體驗活動，為了滿足更多年輕遊客來到萬聖墓碑鎮一起瘋狂搞鬼，關西六福莊期間推出「Let’s Chill下課後」學生限定住房方案，即日起至2022年12月31日止，國內高中(職)以上學生只要憑證訂房，無論4人或6人即可輕鬆成行，可享兩日暢遊六福村主題遊樂園，最遠可直接從松山機場搭乘台聯客運，不用一小時即可直達園區，持學生證輕鬆辦理住房後，還可憑台聯客運車票票根退費車資，變裝後直奔園區參加遊行，為避免家長疑慮，期間限定開放週五、日入住不加價。