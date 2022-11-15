互動資通旗下產品企業私有雲即時溝通平台team+榮獲第31屆「台灣精品獎」殊榮。該公司表示，企業使用該平台後，均可節省20~30％的溝通時間及成本。

team+以私有雲為架構、專為工作情境所設計，由台灣在地的研發團隊所開發，提供高資安規格的溝通協作功能，以及API串接企業各項數位系統，為企業建立行動化資訊訊息中樞，解決作業流程上的痛點。此外，team+還能因應客戶的需求，提供在地客製化的開發，協助客戶快速數位轉型。

互動資通董事長暨總經理郭承翔表示，原本為企業溝通協作而生的team+，因疫情成為許多客戶數位轉型與提升組織效率不可或缺的基礎平台，應用不但超越「辦公」場景，甚至與企業的「資訊流」、「業務流」產生高度關聯。未來將透過客製化服務，協助企業面對疫後新常態。

team+在不同產業有成功案例，涵蓋政府機關、電子製造、醫療院所、金融保險、電子商務、教育機構等產業。例如，高科技製造業，導入team+後，訊息透明且即時通知，讓管理效能提升20~30％。一大型醫療院透過team+與HIS系統串接，簡化繁複行政流程，不但縮短會診病患25％的等候時間，更提升院內溝通效率，節省院內簡訊費用達70％。