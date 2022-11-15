九合一選舉逼近終點線，國民黨台北市長候選人蔣萬安取得民調穩定領先，但不少評論員憂心台北市投票率會偏低，讓民進黨候選人陳時中靠基本盤歸隊搏勝選。前立委蔡正元今(15日)在《盧秀芳辣晚報》節目強調，市議員選舉在各個選區裡面已經打得昏天黑地了，市長候選人不用去拉票，里長、市議員候選人在激烈的巷戰中，會從每一層樓梯去拉人出來投票。要比較擔心投票率會有問題的是桃園市跟新竹市。

蔡正元表示，不諱言大家會去觀察投票率，但忽視了一點，有一個選舉非常激烈在爭取選票，會把選民拉出來投票，那個叫做里長選舉，加上市議員選舉，在各個選區裡面已經打得昏天黑地了。市長候選人不用去拉票，那麼激烈的巷戰，每一層樓梯去拉人出來投票，里長會啊，議員會啊，現在多少議員有高度的危機意識對不對？猛做廣告、猛掃街，這些就會把票催出來。

主持人盧秀芳問，所以投票率不會只有6成1？「不會啦，不會那麼低！」蔡正元說，市長、市議員(選舉)6成5是很正常的（盧：上一屆6成6），所以這個東西不用刻意擔心，要比較擔心投票率會有問題的是桃園跟新竹(市)吧！

「因為弄得太昏天黑地的時候，選民會有兩種，兩極的反應。」蔡正元指出，一種反應是說：是在衝蝦米(搞什麼)？看不懂，不投了！這種情形常常會出現。第二種情形就是說：哇～兩個人很激烈，我一定要賭一邊。這個東西你要實地去觀察，因為每個選區選民的反應會完全不一樣。

蔡正元強調，台灣的選舉有趣到什麼程度？有時候不同里選民的反應會完全不同。舉個例子，高虹安現在不是為助理費的事情打得很熱鬧嗎？其實因為打得太細了，老百姓興趣不高。反而陳時中摟人家老婆一摟，全台灣總轟動，因為選民會比較注意這種東西嘛！