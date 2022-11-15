女星琳妲（本名：林羿禎）目前是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」第一位女團員，不僅是啦啦隊女神更是第一代反骨女神，年紀輕輕就有許多副業，生意做得相當不錯，很有商業頭腦；今（15）日她曬出尺度超大的學士服辣照，讓網友看到鼻血狂噴。

琳妲今（15）日於社群平台發文：「向日葵總是追著太陽奔跑，所以它的話語是，追求幸福，就和我自己一樣，太陽光就是他們最嚮往的東西，追求自己喜愛的事物，追求夢想，追求幸快樂」，照片中琳妲戴著學士帽，側臉貼上向日葵的花辮，她歪頭靠近手中的向日葵，畫面相當唯美，不過往下一看打底的黑色學士袍脫到腰間，上半身沒穿內衣，只有學士袍的藍色領巾遮住兩點，渾圓南半球沒被完全擋住，露出一小塊火辣雪乳，大尺度的畢業照讓2萬網友嗨爆，紛紛按讚。

圖片一曝光，許多網友留言直誇：「大推特推」、「噴鼻血」、「好美好有質感」、「尺度越來越大！太棒了」、「辣死了」、「我好像流鼻血了」、「這是選美畢業嗎」、「教授，這個要延畢吧～」、「哪個畢業生會這樣」、「這太刺激了喔」、「所以你穿這樣畢業嗎」、「支持大學生轉這套制服」，好友元元也驚呼「太扯」。

琳妲日前YouTube頻道更新影片邀來好友元元，兩人提到過去曾有誤會，元元的好友訴苦身為學姐的琳妲都會欺負學妹，讓元元直衝樂天的休息室，琳妲看到元元後開心打招呼：「元元妳怎麼在這裡」，沒想到元元冷冷回應：「對啊來監督你們啊，看你們亂欺負人啊」，事後兩人才知道是誤會。