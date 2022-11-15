大陸廣東省日前有名老公默默跟蹤老婆，想知道老婆最近跑去哪裡，豈料，竟然發現老婆去和別的男子幽會，氣得直接逃離現場，而該名老婆發現之後，竟然身上只包著浴巾，直接在街道上與老公追逐起來，並且對著老公狂喊「老公你聽我解釋」、「不是你想的那樣」、「你等等我」、「我錯了」，但仍遭老公無視。

綜合陸媒報導，日前廣東省有名女子竟只包著浴巾，跑在街頭上追著1名男子，包著浴巾的長髮女，光著腳沒穿鞋子，邊跑邊對著男子喊「老公你聽我解釋」、「不是你想的那樣」、「你等等我」、「我錯了」，但該男子仍不理會，繼續往前跑。

人妻因為偷吃遭抓包，竟直接在街頭上狂追老公求解釋。（翻攝自微博）

據知情人士透露，這對男女是夫妻身分，因為老婆和他人幽會遭跟蹤老公抓包，因此，老公發現後，逃離抓包現場，便和包著浴巾的老婆上演一齣你追我跑的戲碼，老婆還在追逐的過程中，把腳下的鞋子弄丟了。

影片一出，網友紛紛留言表示「道德淪喪的社會」、「這還有什麼可以挽留的」、「有夠猛的」、「家花沒有野花香，偷吃是社會現象」。