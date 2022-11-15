眼看英國經濟瀕臨技術性衰退，且央行持續升息對付通膨，專家警告英國房市將步入上一波金融危機以來最嚴重低迷期，估計明年房價最多下跌30％。

RICS最新房市調查顯示，若排除2020年英國疫情爆發後首波封鎖期，今年10月英國新購屋詢價單量創下2008年金融危機以來最低紀錄。追蹤英國零售店面、商辦、工業建築及住宅的MSCI英國季度房地產指數，也在今年第三季下滑4.3％至2009年以來最低點。

德國貝倫貝格銀行經濟學家皮克林（Kallum Pickering）表示：「雖然外界早已預料英國經濟衰退將導致房價修正，但房價下跌速度依舊超乎預期。」該銀行預期明年第二季前英國房價下跌10％，但其他業者更加悲觀。

英國最大房貸放款機構Nationwide表示，英國房價在最壞情況下可能下跌30％。Lloyds及巴克萊銀行預期明年房價跌幅在18％至22％不等。