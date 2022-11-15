就在剛才，全球人口正式達到 80 億，一名出生在菲律賓馬尼拉市的女嬰，被視為世界上第 80 億位人口的象徵，聯合國也發表聲明，「這值得慶祝，但也要考慮到人類對地球的共同責任。」

當地時間凌晨 1 點 29 分，馬尼拉的法貝拉紀念醫院(Dr. Jose Fabella Memorial Hospital)的一位女孩出生了，她是世界第80億人，父母給她取名凡妮絲(Venice Mabansag)，從那時起，嬰兒的照片就在網上瘋傳。

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)表示：「這是人口增長的里程碑，是慶祝多樣性和進步的機會，但同時，我們也要考慮到人類對地球的共同責任。」

1950 年代，當時人口學家就已提出了人口暴漲的危機，包括糧食、居住、公共生活品質等問題。然而當時全球人口是 25 億，如今已是當時的3倍多。拜「綠色革命」(農業科技)之賜，全球並未出現當年擔心的普遍糧荒，但是居住與公共生活品質確實成為問題。

聯合國將人口的增長，歸因於人類的持續發展，人壽命延長歸功於公共衛生、營養、個人衛生和醫藥方面的改善。

當前世界人口最多兩個地區都在亞洲：東亞與東南亞共有23 億人口，中亞和南亞有 21 億人口。人口最多的國家分別是中國大陸和印度，各有14多億人口。

不過，印度的出生率比中國大陸來的高，預計印度將在 2023 年，成為世界上人口最多的國家。

然而，人口也出現生育率不平衡的情況，出生率最高的地方是世界上最貧窮的國家(其中大部分位於撒哈拉以南非洲)，但同時死亡率也高，使他們的發展目標面臨風險。

許多發展中國家紛紛提出生育政策，這使得人口增長率正在下降，人口增長率在 1960 年代初達到頂峰之後，之後就急劇下降。年增長率已從 1962 ~ 1965 年的 2.1% ，下降到 2020 年的 1% 以下。

聯合國預測，由於生育率持續下降，到 2050 年，增長率可能會進一步下降至 0.5% 左右。

雖然如此，人口還是會持續增加，聯合國預計人口到 2030 年，世界人口將增至約 85 億，到 2050 年將增至97億，並在 2080 年代達到約 104 億。