明(2023)年春節連假多達10天，交通部民用航空局宣布臺金管制航線將於11／23晚間6時起開放訂位。首波臺金航線運能共提供908架次、103828個座位數；金門縣政府已商請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增加航班，務必讓每個鄉親輕鬆回家過好年。

明年春節假期自2023／1／20(週五)至1／29(週日)共有10天連假，民航局規劃2023／1／19(週四)至1／30(週一)為航空疏運期，共計12天。民航局說明，春節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

縣府提醒旅客，此次春節連假，於尖峰時段2023／1／19至1／24臺灣出發往金門方向，以及2023／1／23至1／30金門出發往臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用；如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，航空公司也提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，進入航空站後及搭乘航空器時應佩戴口罩，共同維護防疫安全。