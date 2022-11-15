民進黨台北市長候選人陳時中不少爭議被藍、白營批評，但台大政治系教授左正東15日在《大新聞大爆卦》節目強調，陳時中是最有產品區隔度、識別度的候選人，綠營等於用這一場選舉來替陳時中、民進黨的防疫政策做公投評分，訴求還陳時中一個公道。此外陳時中還打台灣牌，抓對台灣這塊圖騰有特別偏好的這群人，是對手黃珊珊跟蔣萬安都抓不到的。

「陳時中是最有產品區隔度的候選人。」左正東表示，他跟黃珊珊不一樣，跟蔣萬安也不一樣，他不是中間選民的最愛，甚至跟中間選民是有距離的。可是他是最有識別度的，為什麼？兩點，第一個，他(曾)是防疫指揮官，所以現在整個民進黨的選舉策略就是說，等於用這一場選舉來替陳時中、替民進黨的防疫政策做一個公投、總決算、評分，到底你是肯定他還是否定他？

左正東指出，這個如果打下去，對陳時中未必不利，他可以去做一個國際的比較，說你看我們的(防疫)成績還是很好的啊，你要還他一個公道啊，這個會有一定的影響，不要小看這件事情。雖然要一再強調，防疫的好是全體醫護、全體國民的努力，但是當你覺得防疫還不錯的時候，你會反過來去想這個問題。所以陳時中打的一個主軸是在他的防疫成績。

「第二個，我認為也不要忽略的是什麼？就是他主打一個台灣牌。」左正東強調，像前幾天陳時中辦了一個演唱會，找了陳明章做了那首台語歌《希望的都市》，最近滅火器(樂團)也有一首歌。他為什麼要做這些歌曲呢？那天演唱會台上的年輕人是不太會講台語的，陳明章的《望春風》他不太會唱，台語不是很熟練，但是他為什麼要做這樣的宣傳方式？他就是要說明一件事情：陳時中可以代表台灣這個圖騰。

左正東說，這個圖騰對老年人特別有用，可是不要說對年輕人沒有用，還是會有一些年輕人受到影響，他要抓的就是這群人，而對台灣這塊圖騰有特別偏好的這群人，是黃珊珊跟蔣萬安都抓不到的。