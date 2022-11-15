美國10月生產者物價指數（PPI）上漲0.2%，低於市場預期的0.4%，年增8%，也低於前值得8.4%，10年期美債殖利率來到3.8%。美股3大指數早盤大漲，道瓊工業指數漲逾300點，那斯達克指數漲逾2.5%，台積電ADR大漲逾11%。

截至台灣時間22點36分，道瓊工業指數上漲358.84點（或1.07%），暫報33895.54點；那斯達克指數上漲282.45點（或2.52%），暫報11478.67點；標普500指數上漲65.47點（或1.65%），暫報4022.72點；費城半導體指數上漲117.44點（或4.3%），暫報2845.49點。

5大科技巨頭同步開高，蘋果、谷歌漲逾3%，亞馬遜漲超4%。半導體類股齊漲，超微漲逾4%、輝達漲3%，艾司摩爾漲4.8%。股神巴菲特齊下波克夏海瑟威報告披露，首度買進約6000萬股台積電ADR股票，台積電ADR大漲8.11美元，漲幅達11.14%，報80.91美元；聯電ADR漲超5%。