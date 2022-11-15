艾媒諮詢數據顯示，2020年中國大陸夜經濟規模突破30億元（人民幣，下同），2021年達到36.35億元，預計2022年將超過42億元。夜經濟已成為中國城市功能轉換的新興時空場域，以及撬動消費、提振經濟的「金鑰匙」。重慶在一份夜經濟影響力排行榜上獨占鰲頭。

據《工人日報》報導，中國城市夜經濟發展聯盟今夏在重慶成立，會上發佈的《中國城市夜經濟影響力報告（2021-2022）》顯示：重慶、長沙、青島、成都、上海、北京、武漢、深圳、廣州和天津位居2021年城市夜經濟影響力前十。

瞭望智庫中國城市夜經濟影響力評價課題組負責人張安彤認為，「重慶連續3年位居中國城市夜經濟影響力10強城市之首，主要靠構建豐富多元的新『夜態』、商圈夜經濟提檔升級及創新引領夜經濟進位爭先。」

根據重慶市的消費指數，整座城市有超過六成的消費發生在夜間。重慶市商務委主任章勇武表示，近年來，重慶將「山、水、橋、城」地域元素和獨一無二的「重慶夜景」融入「不夜生活」，持續優載體、調業態、育品牌，推動夜間經濟成為了重慶培育建設國際消費中心城市的新引擎。

重慶市文化和旅遊研究院王成堯認為，「城市夜間經濟的發展需要有文化傳承上的淵源，還要求尊重城市傳統，不要盲目跟風。據此，打造夜IP、突出城市個性正成為各地夜間經濟發展的必然選擇。」

這位長期研究夜經濟的專家表示，有的城市忽略夜間經濟的基本規律，靠政策強推。例如在城市中心、居民聚集區「空降」夜市一條街；有的城市把「夜經濟」做成面子工程，一味追求「高大上」，夜間消費商圈物價高昂，脫離當地實際消費水平等。

「要提升消費吸引力，應從環境、氛圍、燈光、服務、業態品質以及文化內涵等方面入手。」重慶中旅集團總經理廖偉舉例說，例如解放碑，就存在部分業態老化的現象，九街的夜生活業態豐富度不錯，但購物環境有所欠缺，萬象城可以適當提升文化內涵。

「發展『夜經濟』將為企業帶來真金白銀。消費需求帶動夜間營業時間延長，商鋪收入普遍得到提升。」中國烹飪協會副會長吳穎表示，夜經濟不但要有煙火氣，更要釋放潛能，將「熱度」轉換為企業增收的「溫度」，帶動周邊產業發展，增強地區經濟活力。