苗栗縣長徐耀昌卸任前感恩餐會，15日晚間在頭份市舉辦，遭到民進黨苗栗縣長候選人徐定禎妻子楊士儀鬧場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌卸任前感恩餐會，15日晚間在頭份市舉辦，遭到民進黨苗栗縣長候選人徐定禎妻子楊士儀鬧場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌即將卸任，舉辦18鄉鎮市巡迴感恩之旅，15日晚間在頭份市金味軒餐舉辦頭份市感恩餐會時，卻遭到民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的妻子楊士儀鬧場，楊士儀疑似不慎碰倒舞台前花盆，引來在台上致詞的縣長夫人蔡麗卿疑惑詢問楊士儀「怎麼了？」雙方雖未有激烈言語交鋒，但楊士儀上門踢館的意味非常濃厚，最後，楊士儀在現場工作人員的護送下，離開會場，結束這一場鬧劇。

苗栗縣長徐耀昌離卸任只剩1個月，為感念這8年任期鄉親們的支持與信任，徐耀昌特地安排在18鄉鎮市舉辦巡迴感恩之旅，15日在頭份市金味軒餐廳舉辦的感恩餐會是巡迴感恩之旅，與苗栗縣長選舉並無關係，到場鄉親約有1千2百人，都是要向徐耀昌感念話別的支持者。

苗栗縣長徐耀昌頭份卸任前感恩餐會 徐定禎妻楊士儀鬧場

傍晚近6時，餐會尚未展開，徐定禎的妻子楊士儀不請自來，突然在4、5名助理人員的陪同下，進入會場，楊士儀首先坐到前方主桌，與縣長夫人蔡麗卿相鄰而坐，現場氣氛立刻尷尬起來，楊士儀隨行助理人員並開始在現場發起競選傳單，讓蔡麗卿及現場人員傻眼，不知該如何是好？

稍後，蔡麗卿上台致詞，縣議員徐功凡、溫宜靜等人也陪同上台致意，楊士儀突然手捧一大束鮮花，聲稱要向台上獻花，卻在走向舞台前方時，不慎碰到舞台旁花盆，楊士儀大聲喊到是花盆自己倒下的，要不然可以叫警察來，蔡麗卿起初未反應過來發生什麼事，還直問楊士儀「怎麼了？」後來才驚覺楊土儀有踢館的意味，蔡麗卿才向台上群眾介紹「這是徐定禎的老婆楊士儀」現場民眾對楊土儀的行為側目，感到非常不能接受。

楊土儀手持花束在台前走來走去，司儀徐沐蘭客氣地要求楊士儀離開，楊士儀向群眾揮手，前後停留數分鐘後，才在現場工作人員的懇託下離開現場，讓現場群眾不禁傻眼，讓蔡麗卿忍不住大批這是民進黨才做得出來的！