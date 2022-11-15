澎湃新聞15日報導，大陸國務院聯防聯控機制11日公布《進一步優化防控工作的二十條措施》提到，「加快提高疫苗加強免疫接種覆蓋率，特別是老年人群加強免疫接種覆蓋率。」大陸國家疾控局副局長常繼樂12日強調，老年人應積極主動接種疫苗，及時進行加強免疫。只有把老年人疫苗接種率提升上去了，才能為因時因勢不斷優化調整疫情政策，打好基礎。

澎湃新聞報導，數據顯示，截止到11日，中國共接種新冠疫苗34.4億劑次，覆蓋人群13.4億。其中，60歲以上共接種2.39億，60歲以上全程接種2.28億，覆蓋人數和全程接種人數分別占60歲以上人口的90.65％和86.38％。完成加強免疫接種1.8億。

中國80歲以上民眾全程接種率為65.7％，80歲以上加強針接種人數占80歲以上總數40％。

常繼樂說，中國新冠疫苗接種總數在全球名列前茅，但是80歲以上老年人疫苗接種率確實不是很高。根據香港今年上半年Omicron疫情的統計數據，這次疫情死亡人員裡96％的是60歲以上，71％是80歲以上人口。

近日，大陸多地根據《二十條措施》積極調整防疫政策，推進老年人群加強免疫接種覆蓋率。

青海省海北州新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控處置工作指揮部辦公室12日發布《通知》稱，有序推進新冠病毒疫苗接種，確保年底前老年人群加強免疫接種覆蓋率達到91.2％以上。

大陸國務院聯防聯控機制發布會曾多次強調應加快推進老年人接種工作。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強指出，老年人特別是有基礎疾病的老年人，感染新冠以後容易導致重症和死亡，目前國內外資料都已經證明了這一點。老年人抵抗力普遍下降，有基礎病更容易導致病情惡化，增加重症和死亡。

王貴強說，因此，中國新冠肺炎診療方案裡明確了6類高風險人群，要關注這類新冠感染以後重症甚至死亡的高風險人群。

那裡，老年人如何有效預防感染、重症和死亡？王貴強介紹，第一，從預防感染方面，戴口罩、手衛生、社交距離等是行之有效的預防措施，對於老年人同樣適用。第二，在預防重症和死亡方面，疫苗接種是行之有效的手段，無論國內還是國外，都明確證實疫苗接種能有效降低老年人、有基礎病人群的重症和死亡風險。

王貴強呼籲，「老年人，尤其是有基礎病的80歲以上老年人，一定要積極接種疫苗，避免感染後的重症和死亡風險。」