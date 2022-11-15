前立委黃義交今年10月墜樓身亡，各界及朝野政治人物同表震驚及不捨。黃義交的家人已將他火化並於本月5日安葬在台北市陽明山的基督教墓園「陽明天境」，12月10日(星期六)下午1時將在台北市基督教浸信會懷恩堂舉行追思禮拜。黃義交獨生女黃雅玲在今天已具名備妥訃聞，告知親友黃義交身後事宜，文簡情重的內容，令人感動及不捨。

據悉，黃義交生前曾提及日後若辭世希望環保樹葬、回歸大自然，「人世間瀟灑走一回」；但黃遽然辭世後，女兒黃雅玲、前妻鄭春悅非常捨不得，更擔心樹葬之後，日後想去看看黃義交、說說話，恐不易找到確切地點，幾經考量，最後決定將他火化後，葬在一片藍天綠地中的「陽明天境」。

據親友指出，「陽明天境」是陽明山一處合法設立的花園式基督教福音墓園，以環境清幽、宛若花園而著名，家人除將黃義交安葬該墓園，也預購墓地日後團聚。此外，在安葬過程，意外得知另一位與黃知名度及形象都相當、且彼此交情頗深的前親民黨立委為身後作準備，早已在「陽明天境」買妥墓地，因此知情親友說，喜歡和朋友聊天的黃義交，日後在陽明天境也可以有老朋友可談天、作伴。

黃雅玲在訃聞留文如下說，

「我以萬分沈痛與不捨的心稟報您：

我敬愛的父親黃義交先生，2022年10月17日下午6時21分，以他自己選擇的方式，息了世上的勞苦，結束70年的旅程，歸回上帝掌權的國度。

父親一生奉公忠心耿耿鞠躬盡瘁，生前曾表示希望百年之後一切從簡，但很遺憾地事出突然，沒機會與長官、眾親友道別。

身為父親的獨生女兒，已於11月5日遵父命從簡，將他安葬於寧靜幽雅的玫瑰園陽明天境，願他與眾聖徒永享安息。

謹訂於2022年12月10日(禮拜六)下午1時，在督督教浸信教會懷恩堂舉行告別禮拜。敬邀主內牧長、弟兄姐妹，父親生前的長官及眾親友，撥冗蒞臨同頌主榮、同憶故人路，並與在天上的父親道別。隆情厚誼，無任感荷！

孤女 黃雅玲 泣啟」

據指出，黃義交身後事低調從簡，都是家人、舊屬及親民黨低調辦理，不想多麻煩人，因此11月5月安葬時僅家人及幾位舊屬在場，且考量避開選舉，擇定12月10日於懷恩堂辦追思禮拜，擔心空間不足，才預訂最大、可容納約800至1000人的禮拜堂，雖已備妥訃聞，紙本訃聞印製極少，只送交親民黨主席宋楚瑜、前立法院長王金平等少數長官。而追思禮拜當天，播放黃義交的紀念影片及發送紀念集。

訃聞最後註明，懇辭慰儀、花圈、輓聯、罐頭。會場統一佈置，如蒙贊助款項，所有金額將全部奉獻至基督教公益團體。