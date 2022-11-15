交通部高速公路局表示，國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程，已於今（15）日決標，高公局將於1個月內完成簽約，其中涉及地方道路施工的交維計畫，將督導施工廠商於簽約後2周內提交送新北市政府交通局審查，待交維計畫核定後即施工。

高公局表示，國道1號五股交流道因周邊多股車流匯集並受號誌停等影響，交流道及連絡道路（新五路）長期壅塞，因此規劃採增設跨越楓江路的北入及北出高架匝道。今年10月高公局完成設計並辦理工程招標，惟因五股交流道交通量是全國最高，工程施工難度高、交通維持不易，加上近期受疫情影響，及整體工、料上漲等因素，致本工程歷經7次流標。經重新調整預算及工期，已於11月15日以33億3602萬元決標予皇昌營造股份有限公司，工期1440日曆天。

高公局表示，因本工程施工範圍道路交通壅塞十分嚴重，為維持施工中既有道路通行，涉及地方道路施工的交維計畫將有賴新北市政府交通局審查，高公局將於廠商交維計畫核定後即請開工，期使工程如期如質於2027年完工，進而改善五股交流道及周邊道路壅塞。

另民眾關心的「國道1號林口交流道改善工程」，高公局表示，該交流道亦屬高流量交通，高公局刻已依循五股交流道模式，檢討預算及工期，重新辦理招標作業中，期使工程招標順利，儘速辦理。