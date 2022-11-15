民進黨雲林縣長參選人劉建國今（15日）受農委會主委陳吉仲邀請，參加農委會水產試驗所台西育成基地併聯啟用典禮，他在臉書發文提出「雙技農業」政策，力推新型態養殖，用科技加生技來帶動新一波經濟成長，積極朝向「養殖為本、綠能加值」的雙贏目標邁進。

劉建國表示，水試所開發新型「養殖為主、光電為輔」的養殖模式，自106年開始，針對國內前十大養殖物種進行「開放式魚塭漁電共生養殖試驗」，以40%光電板遮蔽率的標準來實驗，已證實均能達到70%的產能。

而台南七股與雲林台西的漁電共生育成基地，自108年開放申請後，目前已有10家企業長期進駐，促成總投資額5.5億，養殖物種包括白蝦、虱目魚、金鯧、烏魚、午仔魚、龍膽石斑、鱸魚、文蛤、牛奶貝等高經濟魚貝類。

劉建國說，現在主要以浮動型與立柱型兩種漁電共生養殖型態為主，預期每年產生1,236萬度電，減少約6,290噸碳排量，相當於16座大安森林公園的碳吸存量。水試所又邀請專家籌組「技術服務團」提供漁電共生經營者養殖技術諮詢管道，解決可能遭遇的養殖相關問題，像是養殖場域、生產病害管理、智慧漁業應用等。

劉建國表示，台灣是亞洲地區水產養殖研究重鎮，現在研發漁電共生，可以提供給全亞洲國家參考、示範淨零減碳的場域。未來育成基地陸續會擴展至台東知本、彰化鹿港及澎湖馬公等地，帶動「養殖業」、「能源轉型」、「環保減碳」的三贏。

劉建國最後承諾，若能入主縣府，也會持續努力， 讓台西維持水產養殖發展，讓養殖漁業轉型的加值不斷擴大。