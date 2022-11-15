台灣積極加速電力系統轉骨和升級，進入數位轉型和推進淨零碳排時程之際，兼具資安防護的穩定通訊不僅是強韌電網的關鍵，更是能源轉型的重要基礎。

由台灣智慧型電網產業協會主辦、四零四科技（Moxa）與台灣經濟研究院協辦的「推進智慧電網，邁向全球淨零永續未來」2022產官學高峰論壇15日於台北喜來登飯店登場，匯聚政府相關單位、研究專家，電力與能源業者及資通訊廠商為台灣的能源轉型之路共商轉型關鍵的突破點，並驅動電網智慧升級以加速能源轉型腳步。

台電發言人吳進忠指出，當分散式的再生能源和儲能建置加速成長，都讓電網運轉和調度控制的複雜度增加。大量再生能源併網提高綠能滲透率的同時，對整體電網的維運管理帶來更大的挑戰，就如同高速公路某閘道瞬間有大量車流湧進，如果無法準確預測車流量、缺少監控與調度的機制，就會導致車流堵塞。

吳進忠強調，要能掌握整體電網的狀況，就須仰賴專業的通訊技術，將不同電源及電力設備數據轉換整合以獲得更好的通訊溝通。網通設備廠商必須能夠理解整個電力產業在發、輸、配、用過程會遇到的問題，協助電力公司整合各項資訊和穩定電網。

四零四集團執行長林信琪在論壇主題演講中指出，能源轉型是邁向淨零碳排的重要關鍵，全球發展趨勢從減碳、低碳目標開始，逐步擴大再生能源佈建；隨著更多再生能源發電與儲存方式的導入，趨近使用端並需要遠端監控管理，而電力系統亦和過去集中式不同，漸漸發展成分散式電力系統，並需要導入數位化。每個階段的演進不論是技術、系統面和數據面都需要通訊技術的整合，以期能透過即時、可視化的數位通訊實現遠端系統監控與流程自動化，讓智慧電網更具韌性，促使穩定供電和即時調度，讓電力有機會達到最高使用效率。

Moxa台灣區總經理林世偉說，綠能併網比例增加為電網帶來新的挑戰，包含再生能源不穩定的特性、邁向更多綠能應用的低碳社會等，都大大改變了用電需求，也為電網的穩定度和『預測能力』帶來挑戰，因此穩定電網是能源轉型其中一把成功之鑰。

林世偉認為，電網穩定的前提是通訊要穩定，因為電力通訊數位化可整合電力系統中多種通訊協定，以及發電和用電雙向的大量數據，讓電網系統具備『雙向』且『智慧』功能。另外，我們從許多國際案例看到有不少新型的網路資安攻擊是針對電廠、電網等關鍵基礎設施，因此資安也成為影響穩定電網的變因之一，需要投注心力，並需要在電力的通訊層面導入相關防護機制，以降低安全風險。