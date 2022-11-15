致力於深耕電池芯技術，同時站穩三元與鈦酸鋰（LTO）電池芯技術的格斯科技，今（15）日宣布與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行跨國策略合作，格斯將透過最新產房之產能滿足InoBat相關訂單需求。InoBat為歐洲電池設計研發之新創公司，擅長創新電池的創新研究、開發、製造、供給、回收以及廢棄電池妥善處理，深耕客製化領域以滿足全球汽車、商用車、賽車、航太業主流及專門代工廠的特殊需求，此項策略合作將有助於格斯科技進軍歐洲市場，透過其高階電池芯的製造技術，搶攻電動車、固定式儲能系統及無人搬運車（AGV）商機。

格斯科技執行長張忠傑表示，在生產高端電池的軟包電芯方面，格斯科技具備專業能力及相關技術，我們非常期待能與像InoBat帶領市場創新的公司合作，一起探索如何推出高安全性的能源方案。台灣在全球科技生態系中可謂地處要塞，期望藉由本次合作，從全球觀點培養靈活應變顧客需求的能力。

以目前全球電動車市場來看，美國、中國與歐洲市場皆積極推動電動車普及化，其中電池扮演著關鍵角色。歐洲市場在歐盟委員會於2019年底頒佈「歐洲綠色新政」（European Green Deal），宣示2050年實現氣候中和目標，具體承諾2030年至少需達到比1990年減少55％溫室氣體排放量，儘管目前電動車電池市場由中國、南韓與日本為主力，但歐洲市場正積極透過其技術研發、產品差異化以及不同形式的策略合作以搶占未來的市占率。

因此，歐洲高階電動車電池研發、工程技術、生產及回收技術的先鋒InoBat積極於全球市場尋求策略合作，並選擇了台灣掌握高階電池芯研發和生產能力的格斯科技進行合作。

InoBat執行長Marian Bocek表示，非常高興能與格斯科技進行合作。如同InoBat，格斯科技是致力於電池科的先鋒，並且同樣支持永續精神。此次協議基於互利基礎之上，委由格斯科技替InoBat生產電池，滿足本公司不斷增長之需求，同時為我們提供進入關鍵的亞太市場和格斯科技進入歐洲市場的機會。

格斯科技透過整合台灣國內鋰電池材料、電池製造與電池模組製造技術，以「連結在地」、「連結未來」、「連結國際」三大策略，與政府和相關單位共同合作，以提升台灣成為全球新能源電池關鍵材料及高階設備關鍵零組件的研發製造中心為目標，格斯科技也於近期受外貿協會邀請，以唯一與會電池芯廠商，參與睽違三年重新在美國舉辦的「美國臺灣形象展」。

格斯科技執行長張忠傑指出，格斯希望可以與台灣產、官、學、研共同合作，短期內讓台灣落實發展高階鋰電池，助益國產與國際電動車的落實推廣，我們想以行動證明台灣的技術與人才，打國際盃不是問題。