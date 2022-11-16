今年的珠海第14屆中國航展在疫情中展開，雖然參觀人潮受到影響，但是航展成交簽約金額仍創下新高。許多大陸軍事專家與自媒體們發覺，這次航展上對於一向極受矚目的俄羅斯武器的討論與注意力大幅下滑，不只報導數量大減，也極少聽聞成交簽約。許多評論者都指出，受俄軍在俄烏戰爭差勁表現的影響，俄羅斯的軍火賣不動了，中國的軍火卻因此受到更多的青睞。

今年中國航展參觀人潮受到疫情影響而下滑，但是交易額卻創了新高。（圖／新華社）

為期6天的珠海第14屆中國航展於13日閉幕，據《央視新聞》報導，這屆航展有43個國家和地區740多家企業以實體及網路方式參展，簽約總金額超過398億美元，成交各種型號飛機549架，2項數據均創新高。其中航展首日就簽約了2500億人民幣（約合355億美元），也創下歷史紀錄。在這些熱烈的成交氣氛中，一些大陸的軍事專家們卻發現一個與往年有交大不同之處，並發出了疑問：今年有誰注意到珠海航展上的俄羅斯軍火？

今年中國航展極少有參觀者注意俄羅斯的蘇-57，取而代之的是靜態展示的解放軍殲-20，引起最多觀眾的興趣。（圖／中新社）

珠海航展從1996年開辦以來，歷屆最受矚目與熱烈議論的除了主辦的中國之外，就是參與規模第2大的俄羅斯，本屆也不例外。這次俄羅斯參展的包括最尖端的S-400防空導彈系統、蘇-57隱形戰機，以及蘇-35、蘇-34、米格-35等戰機，還有伊爾-78空中加油機、伊爾-76大型運輸機、BTR-MDM裝甲運兵車、BMD-4M空降兵戰鬥車、卡-52武裝直升機、米-28重型武裝直升機、米-171直升機以及S-350E防空導彈系統等等，幾乎都是俄軍現役的最先進武器。

俄羅斯S-400防空導彈剛推出時曾引起許多國家注意，俄羅斯還拿它做為操弄國際政治的工具，弄僵了土耳其與美國的關係，讓美國把土耳其踢出F-35合作聯盟。（圖／俄羅斯國防部）

至於最先進的S-500防空系統，目前俄羅斯尚未對外銷售，供外銷的最頂尖的仍是S-400，使用的國家有印度、白俄羅斯與土耳其，中國也在2015年買進6套，花了30億美元。感興趣的潛在買家還包括哈薩克、越南與亞美尼亞，但俄烏戰爭後，這些買家恐怕都要變卦，例如越南就有可能會轉向購入以色列的防空導彈。

至於頂尖的第5代隱形戰機蘇-57，這次在俄烏實戰中秀了2下遠程導彈攻擊，沒有實際接戰，如同當年在敘利亞戰場一樣。多年來經常吹噓蘇-57的一些媒體軍事評論，此時更諷刺說，如果俄軍對蘇-57有自信，起碼得像以色列空軍一樣，駕著隱形戰機直接穿透敵軍的防空網路，深入敵境進行精準打擊。

中國購入24架俄製蘇-35戰機，總價高達20億美元。中共的蘇-35曾數次在轟-6K對台灣「繞島巡航」時擔任護航任務。（圖／新華社）

這次參加珠海航展的還有蘇-35和蘇-34兩款俄羅斯主力戰機。中國曾在2015年購入了24架蘇-35，總價高達20億美元，單價約8300萬美元，這款蘇-35還曾數次在共軍轟-6K對台灣執行「繞島巡航」時擔任護航任務。除此之外，由於俄羅斯把蘇-35身價抬得很高，再也沒有哪個國家購入這款與美製F-35A隱形戰機價格相當的俄製第4.5代戰機了。

俄製蘇-34是一款前線支援型戰鬥轟炸機，它的設計上有很多奇葩式的缺陷。(圖／俄羅斯國防部）

令人意外的是，俄空天軍主力蘇-35在烏克蘭戰場表現不佳，不僅被烏克蘭防空兵擊落，還在機場裡被烏克蘭炸毀。烏克蘭使用前蘇聯時期製造的舊式防空導彈S-300就擊落了蘇-35，如果蘇-35真要跟北約空軍對抗，恐怕也不太樂觀。

俄烏戰爭開戰不久，蘇-34就被烏軍的肩射飛彈擊落，原因是投鐵炸彈時飛得過低。（圖／路透）

至於蘇-34就更糟了，這一款前線支援型戰鬥轟炸機在設計上有很多奇葩式的缺陷，功能與舊式蘇-25攻擊機沒什麼兩樣，價格卻貴4倍，經常被一些武器專家拿來當作失敗設計的樣本。另外一款米格-35在這次航展上更鬧了笑話，俄方製作了一則動畫視頻，模擬米格-35發射反艦導彈，不料視頻中卻以中共052D導彈驅逐艦為射擊目標。陸媒猜測，這則宣傳視頻原先可能是做給越南或印度的客戶看的，在中國航展播放當然會引起參展觀眾的不悅。

中國原本一直想買俄製Ka-52直升機，但都未談成。最後自已開發出直-20重型直升機，這時俄羅斯想賣，中國已經沒興趣了 。 圖為直-20。（圖／中新社）

至於參展的俄製伊爾-78大型空中加油機，中國曾打算進口未成，最後轉向烏克蘭採購4架，烏方還大方地附送設計圖紙與技術人員支援，中共後來發展的運油-20空中加油機，其加油裝置技術就是源自於此。其他在俄烏戰爭中損失慘重的卡-52、米-28等重型武裝直升機，多年來一直都不願意賣給中國，現在中國自行研製直-20直升機已經成功。加上烏克蘭曾在18分鐘內擊落4架卡-52、20天內擊落11架卡-52，恐怕連印度、越南等國也不會想買俄製武裝直升機了。

中國自行研發的運油-20大型空中加油機的加油裝置，是從烏克蘭出售伊爾-78時附送設計圖紙與技術人員而來。（圖／新華社）

至於俄烏戰場上最熱門的無人機，卻是俄羅斯的弱項，俄軍一向重視重型機械化武器，電子與信息化裝備則趕不上時代的發展，這次俄烏戰爭的結果將讓俄羅斯的軍火聲望大跌，未來的買家很可能被中美法德韓與以色列瓜分，而其中能爭取到最大份額的，恐怕非中國莫屬。