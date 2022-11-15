高雄市楠梓警方今（15）日到楠梓區一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯，3名通緝犯為了甩開警方的追捕，企圖駕駛汽車衝撞警車，過程中警方共開了32槍，將傷者1名送醫，並逮捕另2名嫌犯，搜出毒品都贓物，順利化解員警受傷危機，過程中員警大膽正確使用警械，機警遏止歹徒駕車衝撞警車並強勢執法的攻勢作為，卻遭到台中市長盧秀燕誤指為有歹徒開33槍，高雄市警局表示資訊上有嚴重錯誤。

楠梓警方11月15日下午到楠梓區一家汽車旅館拘提詐欺案嫌疑人，陳姓男子等人不願意配合，發動引擎要衝撞警車，警方隨即朝輪胎開槍。（高雄市警局提供）

高市警局楠梓分局本(15)日13時50分，在楠梓區楠盛街137號微風汽車旅館216號房查緝詐欺案件，陳姓犯嫌拒檢並駕車衝撞警車，員警為遏止犯嫌、避免危害，旋即朝該車引擎、四個輪胎位置共射擊32槍，大膽正確使用警械，嚴正執法，共計逮捕3名犯嫌，其中1名為毒品通緝犯並起獲安非他命毒品，全案依妨害公務、毒品危害防制條例移送偵辦。

楠梓警分局警員15日下午到一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯，嫌犯企圖開車衝撞警車，警方開槍制伏，嫌犯的車輛引擎蓋上留有彈孔。（高雄市警察局提供）

楠梓警分局警員15日下午到一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯，嫌犯企圖開車衝撞警車，警方開槍制伏，嫌犯的車輛引擎蓋上留有彈孔。（高雄市警察局提供）

高雄市警察局表示，今年迄今槍擊傷人案件發生3件，是六都最低，也是本市近年來的新低，高雄市警局有信心、更有能力打擊任何不法的暴力案件，將持續秉持強勢執法、捍衛治安決心，守護港都治安。