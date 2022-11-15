「拜託老天保佑我，我真的不想因為爛人得病！」一名台大妹崩潰表示，和她同校的男友外表看似乖巧，卻趁著她上課時瘋狂約砲，累積人數高達20多人，氣得她果斷分手，也急著去檢驗性病，但男友毫不在意的模樣讓她覺得更是心寒，感慨地說：「還以為讀最高學府的男生應該不會亂來」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，就讀最高學府的男友外表看起來「乖乖的」，交往半年後雙方才發生性行為，也幸好當時有戴保險套，因為後來原PO意外發現，男友背著她瘋狂約砲20多人，氣得她怒罵：「每天忙得要死，累得要命…沒時間監控另一半，他居然在我上課的時候約砲！」

更讓原PO崩潰的是，男友被抓包後還一副無所謂的模樣，也不願意去醫院檢測性病，直說，「都有戴套不會有事」，讓她聽了覺得火冒三丈：「怎麼有那麼X的人，真的快氣死」，而原PO目前已經和男友分手，但她擔心自己會感染性病，特地花了3000元去醫院檢測，而目前仍在愛滋病的潛伏期，她每天都過著提心吊膽的生活。

文章曝光後，引起網友熱烈討論，「真的是怎麼有那麼X的人，一定要去驗」、「約砲男是不是很受歡迎啊？20幾個很多欸，有什麼外顯吸引人的點嗎」、「我快200個都沒中了，主要是看妳男友有沒有戴套吧」、「根據宅宅我的網路觀察，頂大不分男女會玩的不少，玩起來更兇花樣更多」、「所以當然要選帥的，被醜男渣真的虧爆」。