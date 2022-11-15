民進黨台北市議員許淑華今(15日)起連續十天，開始跟大家分享她的次分區文宣，包括在松信地區推動幼兒足球、私立幼兒教育的補助、替警消義交爭取工作安全與福利、搶救三井倉庫、台北城牆文化保存、628條道路修復、769條溝蓋更新、813處管線更新等，爭取在地選民認同支持。

「接下來這11天除了在路上捕捉野生的我和貓貓戰車，未來有任何問題，我的市政服務全年無休！」許淑華PO出她的松信分區快報(一)：推動幼兒足球運動，這幾年推行成果，讓她謝謝當年的自己堅持做這件事。很多爸媽因為沒有公托而苦惱，私立幼兒教育的補助能減輕大人的負擔。

許淑華還提到，替市民流汗付出的警消義交，爭取工作安全與福利，才是真正感謝他們。疫情期間快篩、防護衣、兒童醫療口罩不夠的時候，她來成為大家的及時雨。捐助營養午餐讓更多的孩子擁有足夠營養的機會。搶救三井倉庫、台北城牆文化保存，歷史與經濟發展應該有更好的共存方式。

「628條道路修復，希望大家走在平坦路上都能想到我。」許淑華說她還協助過769條溝蓋更新，民眾走路的危險才能降低。每天都要看的居住環境，漂漂亮亮才能有好心情，協助813處管線更新和後巷美化。公園遊具設施更新，讓爸媽能夠安心遛小孩放電。孕育幼苗的搖籃，協助吳興國小募資冷氣經費，孩子需要更優質的學習環境。

許淑華預告，接下來還有各里的次分區圖卡，「各位敬請期待唷！」