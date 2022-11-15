迪士尼米老鼠的逗趣形象深植人心，陪伴許多民眾的成長時光。美式賣場好市多近日推出「Disney印花地毯」，上頭印著滿滿3個圓形組成的超萌米老鼠印花，讓許多粉絲直呼想要帶回家。不過有網友發現，地毯清洗建議寫著「不可水洗」、「不可以專業乾洗」，到底如何清洗成了難題，因此紛紛滅火。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，好市多近日引進兩種圖樣的「Disney印花地毯」，一種是3個圓形的灰色經典米老鼠圖案，一種則是將米老鼠圖案解構分割的球形圖案，160*213公分價格只要2千多元，吸引不少粉絲想要購入。

網友分享在好市多買的地毯。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「米奇的季節又到了嗎」、「太可愛了吧」、「台北哪間有賣呀？還是說線上有販售？」不過有網友發現，地毯洗滌標示載明不可水洗、不可以專業乾洗、不可漂白、不可翻滾烘乾、不可熨燙及壓燙等，僅能針對髒污處進行清潔，嚴苛的洗滌方法讓許多人為之卻步，紛紛回應「請問是要放著自動恢復是嗎？」、「一次性拋棄式的概念」、「以前房間有放這種地毯，自己洗了一次以後就…再用一次就丟掉了，從此沒買過地毯」。

另外有過來人特別警告，家裡有養小孩或是貓、狗等寵物的民眾，買地毯得斟酌一下，「小孩容易漏屎、漏尿還可能吐，也可能摳地毯的線頭來吃，地毯是有小孩後第一個收起來的家飾」、「我家2隻貓輪流打滾，就是要定期吸地墊」、「有養狗夠不方便，沾一堆毛」。