受到日圓暴貶、通膨升溫與全球成長減速打擊，日本第三季經濟意外陷入緊縮，此為一年來首見，折合年率季減1.2％。雖然日本重啟國門有利觀光產業，但日圓走疲推高進口成本，第四季經濟仍充滿不確定性。

根據日本內閣府15日公布，第三季國內生產毛額（GDP）季減年率1.2％，遠遠不及市場預估的擴張1.1％，和第二季修正後的季增年率4.6％。第三季GDP季減0.3％，反觀市場預期季增0.3％。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）表示，第三季經濟萎縮令人意外。

全球通膨飆高、多國央行緊縮貨幣和俄烏戰爭，持續為日本經濟增添壓力。在此同時，日本陷入日圓重貶挑戰。日圓兌美元匯價重挫至32年低點，從燃料到食品價格無一不漲，家庭面臨沈重的生活成本壓力。

一年前日圓兌美元匯價為115日圓，如今跌至140日圓。日圓貶值雖有利豐田和任天堂等出口商，卻也造成進口成本飆高，日本石油仰賴進口，大部分食品也從海外輸入。雪上加霜的是，俄烏戰爭亦推高能源和糧食價格。

占日本經濟逾5成的民間消費，第三季季增0.3％，優於分析師預估的上升0.2％，但遠遠不及第二季的季增1.2％。

此外，數據顯示，消費者支出持續承受壓力。第三季實質薪資季減1.6％，不僅連續第二季下滑，減幅大於前一季的1.2％。

第三季出口季增1.9％，不過進口增幅更可觀，較前季激增5.2％，意味著外需將GDP削去0.7個百分點。

專家預期第四季經濟可望反彈，但不確定性如影隨形。凱投宏觀日本經濟學家Darren Tay表示，觀光客回籠和貿易赤字縮減可望讓第四季經濟重返成長，不過第八波疫情與通膨上揚將抑制復甦力道。

南武志亦表示，日本政府解除防疫限制帶來些許喘息空間，但近期疫情再起讓經濟展望籠罩陰霾。