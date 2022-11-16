屈臣氏「愛妳不肺力 一起不肺話行動」公益活動。（屈臣氏提供）

健康美麗領導品牌屈臣氏長期關心消費者身心健康，秉持「美麗從健康開始」的精神，響應11月世界肺癌月，今(11／12)於信義區舉辦「愛妳不肺力 一起不肺話行動」公益活動，透過趣味闖關結合肺癌衛教知識，喚起大眾對生活周遭肺癌危險因子的關注。

活動現場邀請台灣屈臣氏首席營運長黃艾知、台灣癌症基金會執行長賴基銘教授及公益大使曾之喬出席，共同啟動「愛妳不肺力 一起不肺話行動」。現場更首播屈臣氏全新年度宣傳影片，邀請資深媒體人范琪斐及知名抗癌作家星希亞參與拍攝，分享抗癌的心路歷程，並推廣女性肺癌防治的重要性。擔任多年公益大使的曾之喬也暖心鼓勵，並感性表示：「面對癌症，需要勇氣與堅持才能打贏這場艱辛的戰役。更呼籲大家即早關注肺部健康，在日常生活中遠離環境空汙因子並自主進行肺部低劑量電腦斷層！」

根據國健署統計數據顯示，台灣女性肺腺癌發生率已超越男性，台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，一般而言，提到肺癌，多數人會跟吸菸劃上等號，但台灣罹患肺癌的女性中，高達九成並無吸菸行為，甚至不少人自認為生活作息正常、無不良習慣又有維持規律運動，反而忽略了廚房烹飪油煙、二手菸、汽機車廢氣等環境空汙因子帶來的潛藏致癌危機。賴基銘教授再次強調，預防重於治療，鼓勵國人守護肺部健康5大招，包括：「避免長期接觸職場環境汙染」、「養成規律運動習慣」、「蔬果彩虹579健康飲食」、「高風險族群自主定期肺部篩檢」、「不吸菸＆遠離二手菸」。

為喚起民眾對於女性肺癌的重視，屈臣氏自2014年起攜手台灣癌症基金會推動愛妳不「肺」力公益計畫，9年來已累計投入數千萬推廣費用。今年亦持續捐出新台幣100萬元致力推廣肺癌防治，並從中提撥部分款項做為「弱勢家庭篩檢支持計畫」基金。