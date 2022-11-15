大陸女星寧靜是90年代的代表女星之一，憑藉《我很醜，可是我很溫柔》、《陽光燦爛的日子》、《黃河絕戀》、《紅河谷》等代表作獲獎無數，拍攝電視劇《孝莊秘史》後名氣家喻戶曉，近年她參加綜藝《乘風破浪的姐姐》以精緻外型和爽朗性格圈粉無數；近日金雞獎剛結束，她曬出與劉德華的合照，許多網友也貼出兩人26年前的合照，掀起許多人討論。

日前金雞獎在廈門舉行，許多知名影星都趕到廈門參加活動，主辦方找來劉德華和寧靜作為頒獎嘉賓，為最佳男主角進行頒獎，當天得獎人是朱一龍，兩人將獎杯交給對方後，劉德華主動朝寧靜伸手，平時相當霸氣的寧靜握著劉德華的手下台，一路小跑姿態非常少女。

今（15）日寧靜在微博發文：「爺青回！合照有很努力表情管理，可惜手還是忍不住」，並用一個害羞的表情符號表達心情，照片中寧靜一頭金色短髮，妝容精緻，搭配一襲黑色套裝顯得格外貴氣，劉德華則穿著標準黑西裝，笑容相當自然，寧靜一手虛扶著劉德華的腰，一手比出「手指愛心」，難得露出嬌羞一面。

寧靜多年後再見劉德華。（圖／寧靜微博）

許多粉絲貼出過去兩人的合照直呼：「26年前的你們」、「握手手好甜的兄妹情」、「夢回上海灘！！寶寶妳好美」、「你們再合作一次吧」、「美好的畫面」。兩人過去在1996年的電影《新上海灘》有過合作，寧靜飾演的馮程程在戲內被劉德華和張國榮愛慕，戲外2人也對她讚譽有加。