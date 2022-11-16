SK-II青春露 2022節日限定版限定版禮盒。（SK-II提供）

年末節慶時刻，頂級美妝SK-II 青春露推出2022節日限定版，青春露2022節日限定版紅與綠的兩款霓虹色設計，邀請女性為真實的自我感到自豪、驕傲，大膽表現自身的有型有色，擁抱天生與眾不同的內在光芒。

SK-II品牌大使、唱作歌手竇靖童參與這次活動，與大家一同慶祝並散發耀眼光芒力量，呼應聖誕氛圍的限定版紅與綠的禮盒包裝，不論是送禮或是自用都讓人感受到滿滿心意，此次禮盒限定的驚喜加贈好禮，可搭配青春露使用。