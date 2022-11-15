張志豪呼籲，讓做事的人繼續為中和打拚。（李奇叡攝）

林佳龍在張志豪團隊和廟方主委林寬仁、眾多支持者陪同下，前往到力行福德宮參香祈福。（李奇叡攝）

林佳龍大力推薦黃淑君。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

林佳龍前往板橋震威宮和議員候選人黃淑君一同參香。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

民進黨新北市長候選人林佳龍今(15日)行程滿檔，晚間先前往板橋震威宮和議員候選人黃淑君一同參香、參與座談會，再趕往中和出席議員張志豪漳和區聯合後援會成立大會。林佳龍在台上仔細闡述政見，並呼籲支持者替候選人拉票、催票，要拚市長當選、議會過半。

林佳龍先在民進黨新北市黨部主委何博文、議員候選人黃淑君、廟方主委廖偉尊及管委會幹部和多位里長陪同下到板橋震威宮參拜祈福，他大力推薦黃淑君，表示黃擔任何博文的主任、服務超過十年深具熱忱，而這次板橋應選9席議員，民進黨提名5席，只要5席全上，市長的票就會過半。

張志豪漳和區聯合後援會成立大會則在力行福德宮旁廣場舉辦，現場湧入大量鄉親，在地立委江永昌、林楚茵、前民進黨主席卓榮泰、政治評論員汪潔民、前中和市副市長王維偉都到場助講推薦，會後林佳龍也在張志豪團隊和廟方主委林寬仁、眾多支持者陪同下，前往到力行福德宮參香祈福。

林佳龍說，中和若能選票過半、議員過關，市長就當選，張志豪的優秀大家都知道，在議會質詢也鏗鏘有力，讓他「很想在議會接受張志豪質詢，高手對招這樣才會精彩」。

林佳龍表示，這次議員民進黨提名35席，議會全部席次66席、要當選33席才會過半，若民進黨能自己做議長，像國會過半和蔡英文總統配合一樣，法案、預算、所有政策都可以很順利推動。

林佳龍指出，中和應選6席，民進黨提名3席，站在市長和黨的立場當然希望3席全上，林佳龍也呼籲，選舉要投給問政好、服務好的人才，民進黨要完全執政、議會過半。

林佳龍提及，自己昨日在政見發表會上火力十足，侯友宜8年副市長、4年市長已經做了12年，說實在會彈性疲乏、後繼無力；而若侯要去選總統，就變成副市長在做，「大家要審查一下」。

林佳龍也向現場支持者說明都市更新、中和交通政策、首都通1200月票、社會福利等多項政見，承諾他會一次拚民進黨前3位新北市長候選人的政見，拜託中和鄉親支持他和張志豪，讓中和大翻新、新北也大翻新。

張志豪則呼籲，讓做事的人繼續為中和打拚，他堅持陽光新政治路線，辦豪朋友客廳會，就是要力拚政績認同；而他用站路口及客廳會方式，訴求在地認同和政績，至今已徒步走街第50個里，剩下10天，他要握遍每一雙手，用雙腳走遍中和大街小巷跟民眾對話。