廷謨親筆用中文寫下「到時見」。(D-SHOW提供)

慜熙親筆用中文寫下「到時見」。(D-SHOW提供)

韓國男團「CRAVITY」將於本月27日來台舉辦粉絲見面會,由於是在台灣的首次演出,特別為台灣歌迷拍攝多款ID照片,親手用中文寫上不同詞語,組合起來便成為「LUVITY」、「我們」、「到時見」「11月27日」、「跟你們在TICC」、「不見不散」的字句,足可見到他們對台灣歌迷滿滿的愛。

「2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON『CENTER OF GRAVITY』 IN TAIPEI」將於11月27日晚間6點在台北國際會議中心(TICC)登場,票價分為4280、3280、2080,福利包括全場擊掌、團體合照(10人一組)、海報、親筆簽名板,還沒購票和參加福利活動的觀眾,就要好好把握於11月20日截止前參加福利活動,更多相關資訊請洽D-SHOW官方臉書和IG查詢。