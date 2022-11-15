民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今(15日)在臉書分享一位青年朋友的來信提到，雖然離開家鄉已久，但就像所有離鄉背井的苗栗人一樣，「苗栗才是我們的家」，期許苗栗可以動起來，各方面變得更好，鄉親也能有更好的醫療、社福照顧過得更富足，讓徐定禎感謝鄉親的希望與期待。

「選前倒數10天，我想跟大家分享一位青年朋友來信」，徐定禎分享信的內容：「從選戰開始就一直關注苗栗選情，雖然離開家鄉已久（老家西湖），但就像所有離鄉背井的苗栗人一樣，苗栗才是我們的家。魂牽夢縈，牽腸掛肚著，看著您不畏艱辛站出來挑戰這塊全台都知道藍到發黑的地方，一直很想和您說聲謝謝，所以冒昧的準備了這張卡片，希望能藉此轉達心意外，也給您和您的家人帶來一點力量。」

青年說到，「身為苗栗人對苗栗各種狀況已是能自嘲『苗栗國』的幽默，更多的是多年來對苗栗現況的無力無可奈何，曾經以為苗栗就是這樣不會改變，直到今年選舉才第一次感受到希望。苗栗可以動起來，各方面變得更好，謝謝您和家人、團隊的努力付出，讓在異地的人對苗栗這塊深愛的家鄉有了期待，希望有一天可以回到這貢獻一己之力、安家立業，也想讓更多人，甚至世界看見苗栗的美好，苗栗鄉親也能有更好的醫療、社福照顧過得更富足，過去數十年無法想像的事現在充滿期待；期盼苗栗能在您帶領下轉虧為盈，一起改變成真。加油！」

「以上是信裡的文字，親筆書寫的重量，我能成為擔負大家希望與期待的人，我很感謝。」徐定禎表示，相信這場選舉一路打下來，都感受到翻轉苗栗的希望在逐漸擴大。這是最好也是最後的機會，握住翻轉的希望，千萬不能放棄。他引用女兒里唯最喜歡的一句話：try everything once. 沒有試過的話就做一次看看。也想把這句話送給每個希望苗栗更好、苗栗沒有政黨輪替過，那就試一次看看，就拚這一次，讓苗栗翻轉！