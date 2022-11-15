淡水警察12、13日連2天，分別在桃園、三芝、三峽，救出2名遭誘騙被害者，並逮捕詐騙集團成員6人。（警方提供）

新北市再破「台版柬埔寨」類型犯罪！新北市淡水警分局本月12日，於三芝某社區查獲41歲陳男、27歲陳男等2名涉嫌人，並解救1名38歲楊姓被害人，經溯源追查後，隔日再於13日分別於新北市及桃園市拘提主嫌34歲陳男、25歲許女及協助滅證的28歲姚男、26歲凌男等4人，訊後依組織犯罪、妨害自由、洗錢防制法、詐欺、毒品案移送士林地檢署偵辦。

日前新北市警方破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，並有3名被害者死亡，引起社會注目，同時引發警政系統高度重視相似類型犯罪手法。淡水警分局12日接獲1名林姓男子（30歲）報案，稱自己於本月8日在臉書看見徵才廣告，經聯繫後前往三芝某社區面試，不料一見面就遭沒收證件、手機，甚至限制行動，直到12日才獲釋。

警方獲報後不敢大意，立即派員荷槍實彈前往報案人所稱地點進行攻堅，由警方霹靂小組持破壞工具強勢破門，進入屋內立即控制3名男子，經初步盤查後，發現1名楊姓男子因資金缺口，誤信小額借貸廣告，遭到詐騙集團囚禁，所幸被害這並未遭到凌虐毆打，身上亦無外傷，警方在現場查扣金融卡、信用卡、銀行存簿、手機、西瓜刀、安非他命及吸食器等犯案工具。

警方將屋內另2名涉嫌人逮補，經偵訊後溯源追查，隔日再持拘票分別於桃園市桃園區、新北市三峽區的汽車旅館將主嫌34歲陳男、25歲許女及協助湮滅證據的28歲姚男、26歲凌男等4人查緝到案，查扣手機、帳本及現金贓證物，訊後全案依組織犯罪、妨害自由、洗錢防制法、詐欺、毒品等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾在求職或有借錢需求，切勿輕信網路或通訊軟體上的廣告，交出自己的證件、銀行帳戶或申辦門號，有任何疑問也可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。另外，警政政署近期也規畫打詐掃黑專案，徹底巡查全台各地易滋生犯罪處所，保護民眾生命及財產安全

警方於犯罪據點荷槍實彈進行攻堅。（警方提供）