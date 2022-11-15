盛弘董事長楊弘仁表示，敏盛智醫城是把敏盛總院區的現有業務分開，地處桃園蛋黃區的智醫城以門診、社區與保健為主，而醫院則能做好急重症品質。(洪凱音攝影)

敏盛智醫城」一號館9至15樓客房樓層的「盛雲康寓」，已開始試營運。(洪凱音攝影)

敏盛集團旗下盛弘醫藥（8403）今年砸12億元買下桃園翰品酒店後，創新打造成「敏盛智醫城」，現在一、二號館正加緊籌備中，其中一號館9至15樓客房樓層的「盛雲康寓」已開始試營運，智醫診所、門診、社區保健、健檢、醫美等，明年首季啟動營運，智醫城的投資效益將逐步顯現。

桃園翰品酒店原為雲朗集團旗下四星級飯店，盛弘醫藥董事長楊弘仁透露，決定買下前，就有改造成智醫城的想法，從計畫要買到談成，僅花了兩個月就拍板；「敏盛智醫城」是結合歐美醫療系統新概念Medical Mall與台灣的資通訊強項，將是以購物中心模式提供綜合性醫療健康服務的Smart Medical Mall，更將邀集生醫新創公司、系統業者、智慧醫材等各界進駐，為民眾帶來前所未有的醫療健康照護體驗。

盛弘一直扮演資源整合者的角色，以創新的服務有效協助醫藥機構提升競爭力。「敏盛智醫城」結合歐美醫療系統新概念，是首座「Medical Mall」概念的醫療場域，以購物中心模式提供綜合性醫療健康服務的Smart Medical Mall，更邀集生醫新創公司、系統業者、智慧醫材等各界進駐，為民眾帶來前所未有的醫療健康照護體驗。

楊弘仁表示，敏盛智醫城主要任務是把敏盛總院區的現有業務分開，地處桃園市蛋黃區的智醫城以門診、社區與保健為主，而醫院則能做好急重症品質。

敏盛智醫城一號館的規劃，低樓層主要是健康管理和醫療場域，中高樓層則維持旅館使用，樓層規劃是1樓設有盛雲康寓接待櫃檯與Coffeeshop，2樓為洪教授35921健康餐廳，4、5樓智醫診所有一般內、外科、神經科、家醫科、泌尿科、骨科、神經外科等16個實體診間與4個虛擬診間，6樓為健康管理抗衰老中心，包含婦科與醫美，7樓及9至15樓是盛雲康寓，16、17樓則為醫護宿舍。

二號館的1樓規劃為佔地超過百坪的躍獅智慧藥局，3樓是眼科、皮膚科、耳鼻喉科、牙科等五官科中心，4樓則為運動復健中心與復健科，5樓規劃為照護中心。

盛弘第3季合併營收10.55億元，歸屬母公司稅後淨利1.14億元，分別較去年同期成長12.29％及174.29％，每股稅後盈餘（EPS）0.95元；累計前三季營收32.12億元，年增15.36％；歸屬母公司稅後淨利3.33億元，年增150.13％；每股稅後盈餘（EPS）2.78元。