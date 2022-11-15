美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在通膨高張之際積極促銷和壓低售價，帶動第三季（至10月底止）業績優於市場預期，該公司同時上修全年度（明年1月止）財測，並宣布200億美元的庫藏股計畫。

沃爾瑪15日公布，第三季營收年增8.7％，至1,528.1億美元，輕鬆超越分析師預期的1,477.5億美元。然而受到鴉片案官司33億美元和解金拖累，該季由盈轉虧，不過調整後每股盈餘仍優於市場預期。

上季淨損18億美元，每股虧損66美分，相較於去年同期的淨利31.1億美元和每股盈餘1.11美元。排除官司和解等一次性項目後，調整後每股盈餘為1.5美元，優於市場預期的1.32美元。

沃爾瑪上季美國同店銷售年增8.2％，遠遠優於市場預估的年增3.6％。倉儲式連鎖店Sam's Club的同店銷售年增10％，亦高於市場預估的年增8.7％。

至於投資人關心的庫存問題，沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）表示，第三季庫存水位大幅改善，第四季將持續好轉。沃爾瑪擬協助全球家庭在年終購物季都能負擔得起開銷。

高通膨打擊美國家庭的購買力，消費者縮減非必須消費品的開支，但食品和其他基本生活用品則未受影響。沃爾瑪在服飾和電子產品推出優惠折扣，同時讓售價比對手更低，吸引更多飽受通膨打擊的消費者上門。

展望未來，沃爾瑪預估2023會計年度（明年1月止）調整後每股盈餘年減6％至7％，降幅小於先前預估的9％至11％。預期全年度營收年增5.5％，高於前次預估的增加4.5％。

此外，沃爾瑪預期第四季調整後每股盈餘年減3％至5％，優於分析師預期的年減4.5％。該公司預測營收年增3％。

第四季美國同店銷售（不含燃料）估計年增3％，低於市場預估的年增3.4％。