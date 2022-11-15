李夢苡樺目前除了拍戲外，平常都在朋友開的服飾店打工。（粘耿豪攝）

李夢苡樺在片中飾演一心只離家到外闖蕩的叛逆少女，但戲外並不叛逆。（粘耿豪攝）

曾以《三天兩夜》入圍北影最佳新演員的女星李夢苡樺，今年以新片《一家子兒咕咕叫》首度入圍金馬獎，更將與片中媽媽楊麗英一同角逐女配角獎，近日接受本報專訪，她透露剛好前年拍攝該片時，有與其他年輕演員聚再一起收看第57屆金馬獎頒獎典禮直播， 「就覺得金馬獎是電影圈至高的殿堂，能夠入圍真的太神奇、太酷了，當初根本不敢想像」。

李夢苡樺目前除了拍戲外，平常都在朋友開的服飾店打工，金馬獎公布入圍的當下也正在店裡，「當時跟我朋友討論事情，然後手機就一直在狂跳訊息，然後我瞄到螢幕顯示祝賀的訊息，我當下看著我朋友的眼睛，覺得他的臉變得很模糊，然後世界也突然變得好安靜，完全聽不到任何聲音，只能跟著回話，但我根本不知道她在講什麼。」朋友當然也非常替她感到開心。至於家人的反應，她笑曝媽媽得知她入圍時非常淡定，下班回家時只說了聲「真的喔」後就回房睡覺了，直到看到入圍禮品才露出笑容。

李夢苡樺坦言，因為表演一直沒太大的進展，碰到撞牆期，「雖然家人對我都是支持的，但我看得出來他們的擔心」。這次演出《一家子兒咕咕叫》，也是她用盡生命去爭取，某次試鏡當天早上，李夢苡樺在騎車時不慎被一輛廂型車撞飛撲到馬路上，連救護車都已到達事發現場，在百般掙扎後，她擔心錯過這次千載難逢的機會，決定先回家休息，沒想到當她打電話給媽媽報平安時，發現背景聲音有救護車的聲音，才發現外婆也在同一時間因為摔倒正被送往醫院，所幸外婆並無大礙，她在試鏡完後也趕緊去醫院檢查，還好只是肌肉有撕裂傷，最後也成功拿到該角色。

這次在片中飾演一心只離家到外闖蕩的叛逆少女「夢露」，她說自己雖常演叛逆角色，但自認並不叛逆，因為不是那種愛正面衝突的人，除了國中時常因睡過頭挨罵，「媽媽早上出門上班後，還要回來叫我起床上學」，只做過1件至今不敢跟媽媽說的事，某次母女倆吵完架後，她便偷跑到廁所拿媽媽的牙刷去刷馬桶，但最後還是因為良心不安，把那支牙刷丟掉了。也說從小就被訓練要獨立，「小學3年級就要我學會自己去看醫生」。

片中她和父母關係疏離，李夢苡樺提到從小是媽媽獨自拉拔長大，國高中以後就和爸爸幾乎沒聯絡了，她坦言，小時候覺得爸爸沒有好好照顧她和媽媽，所以很抗拒跟爸爸見面，「爸爸做什麼就會反抗，站在媽媽這邊」，因此這次在詮釋角色時，有投射自己現實生活中的經歷和情感在其中。與媽媽的關係也比較像室友，「我們都很需要自己的空間」，鮮少會聊起自己的心事，「因為成長環境的關係，她對於我跟男生的接觸交往比較嚴格，我也怕講了自己會尷尬，長大一點後，有說過最近跟某個男生比較有交集，她就會回『再多看看啦』」。

《一家子兒咕咕叫》本周五（18日）上映。