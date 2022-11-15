選戰進入倒數階段，國民黨高雄市長候選人柯志恩勤打陸戰，今(15日)上午連跑四個地點進行街講行程，晚間則在鳳山北極殿廟口開講。她並預告接下來幾天的車掃地區：11/16：上午仁武大社；下午鳥松大樹，11/17：上午大寮；下午林園，11/18：上午橋頭梓官彌陀永安；下午岡山燕巢，要積極與在地市民面對面接觸。

柯志恩15日(二)在臉書貼出行程，一共會在五個地方開講，歡迎大家一起做伙：08:30路竹街講(區公所旁，國昌路76號)，09:40田寮街講(大南天福德祠，崗安路107號)，10:30茄萣街講(金鑾宮，港東街136號)，11:15湖內街講(海埔海山社區活動中心，和平路150號)，19:00鳳山廟口開講(北極殿，瑞興路65號)。

柯志恩也預告本週車掃地區，詳細地點將每日公布：11/15：上午路竹阿蓮田寮茄萣湖內，11/16：上午仁武大社；下午鳥松大樹，11/17：上午大寮；下午林園，11/18：上午橋頭梓官彌陀永安；下午岡山燕巢。（實際抵達時間依路況而定）