再過1個半月就是跨年，許多人也開始計畫如何迎接2023年的到來，一位民眾分享上網搜尋跨年夜要住的民宿，結果發現平日包棟1萬多元的宜蘭民宿，業者直接開價13萬還限住2晚，讓他覺得太誇張。貼文也引起兩派網友熱議，認為貴不貴因人而異。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己搜尋跨年要住的民宿，結果看見一間平日包棟只要1萬多元的民宿，跨年包棟要價13萬，還限住2個晚上，讓他認為價格太誇張，業者則回應「若覺得價位有疑慮，您可再找找其他的民宿」。

網友分享與民宿業者詢價的對話。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

貼文曝光後引起熱議，不少人直呼太扯，「專門薛盤子」、「這價位我選擇出國旅遊」、「出國玩比較實在」、「平常都沒人住了，不靠跨年撈回來嗎」、「台灣旅遊不意外，等大家都可以出國，他們就會降價促銷了」。

不過也有部分網友認為是市場供需，「想出租多少是房東的事，你嫌貴可以不租，po出來很不好！」、「不賺跨年不然要賺什麼時候？反正台灣人會買單」、「明碼標價沒毛病，貴不貴就因人而異囉」、「這是在跨年期間，而且可以住18個人，兩個晚上，13萬真的還好啦」。