減肥是需要動力的！中國廣東湛江有一名伍姓男子，因為和女友的感情破裂，最後無奈分手。特別的是，分手前女友還鼓勵他減肥，讓他下定決心，在分手後每天運動，持續了3個多月在健身房鍛鍊，同時也控制自己的飲食，最後成功瘦下40多公斤，相當驚人。

伍先生透露，分手後前女友還鼓勵他減肥，因此他保持每天6個小時的有氧和無氧運動，也針對飲食進行管控，搭配健康的飲食，在成功瘦下來後，身體和精神都有了很大的變化，也更加有自信。

伍先生花了3個月瘦身。（圖／翻攝自微博）

從伍先生發布的

可以看出，他的體型和分手前完全不同，從一個胖胖的油膩男生，變成一個有腹肌的帥氣鮮肉。他提到，這麼長的減肥時間，支撐著他的是前女友的支持和鼓勵，讓他徹底變了一個人。可惜的是，2人已經分開，而對方也有家庭了。

伍先生因為前女友的鼓勵決定減肥。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，引發熱烈討論，不少網友驚呼：「果然每個胖子都是潛力股」、「這麼好的鼓勵與溫暖居然能分手？」、「看來單身使人美麗」、「前提是要有錢有閒」、「每天6小時運動，看來不用上班」、「每天健身6小時，聽著都折壽」。

此外，也有許多網友警告風險，「沒點底子的可別學他，等下橫紋肌溶解問題就大了」、「運動過量也不是什麼好事」、「突然暴瘦會影響身體健康，系統紊亂到時候也不舒服，最好循序漸進」、「這個強度＋飲食，一旦停了，很快會反彈＋超過吧」。

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