印度近日發生駭人分屍命案。26歲女子施拉達（Shraddha Walker）不顧家人反對，與28歲男友阿非塔布（Aftab Poonawalla）交往並私奔，怎知為愛放棄一切的她竟在今年5月遭男友殺害後分屍35塊丟棄森林。而逃亡近半年的阿非塔布終於在近日落網並坦承犯行。

據《印度時報》報導，在客服中心工作的施拉達認識同公司的阿非塔布後與對方陷入熱戀，兩人也在孟買展開同居生活。之後施拉達不顧父母極力反對兩人交往，與阿非塔布私奔到德理居住，但她們卻在今年5月發生爭執，造成施拉達被盛怒的男友勒斃後分屍。

施拉達的父親在發現女兒社群停止更新很長一段時間後，於本月8日來到施拉達與男友的住處拜訪卻發現大門深鎖，加上不斷嘗試聯絡女兒都失敗，只好報警協助。未料最後竟得到女兒遭男友殺害分屍並遺棄的心碎結局。

警方指出，阿非塔布落網後供稱女友在事發當天重提「我會娶她的承諾」，但他拒絕進一步昇華關係而與施拉達大吵一架，接著把女友勒死後分屍35塊，再「放在冰櫃裡20天」，接著又花上18天把屍塊分批棄置於森林中。警方透露，阿非塔布曾受過專業廚師訓練，儘管目前未發現兇刀，但已發現疑似人類遺骸的殘骸，並將阿非塔布以殺人罪起訴。

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