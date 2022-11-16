「喜兔迎福春光暖，鴻兔大展吉兆顯。」告別了福虎生豐的壬寅虎年，二○二三年由喜兔接棒，迎來了福祿滿盈的癸卯兔年。今年恰逢桃花年，處處繁花盛開，生機蓬勃，使貴人與良緣如花朵般綻放，也象徵幸福戀情即將來訪，可把握良機拓展人脈、締結善緣，讓我們時刻沐浴在甜蜜美滿的氛圍中，幸福溢於言表。

古云：「靜如處子，動若脫兔」，兔子擁有敏銳的聽覺與視覺，一對順風長耳能耳聽八方，廣納各方消息，掌握勝利先機；廣大的視覺範圍，可助長廣闊見識，眺望遠大目標。其善於奔跑與跳躍，在面對重重困難時，總能鼓起勇氣，將難關一躍而過，奮力躍奔前程；而兔更諧音「途」，承載著前途似錦的美好祝願，可庇佑我們在癸卯年揚眉吐氣，大展鴻圖！

二○二三癸卯年為水兔年，從天干地支來看，癸為水，卯為木，水木相生，生生不息，加上桃花年的加持，可活絡人緣財富，令貴人雲集，為功名事業增光添彩、替仕途增添強旺助力，全方位提升事業運程，助事業高昇，飛黃騰達！

兔子無畏艱難的精神，賦予我們在癸卯年源源不絕的勇氣，讓我們得以用堅定的信念，跨越低潮不安、令困難迎刃而解，並將所體悟的經驗，化為灌溉自身的養分，在使自己成長茁壯之餘，也能將這份正向的力量，傳遞給世間大眾，期盼眾人一同攜手向前，彼此互助友愛、心懷善念、時時感恩，如此一來，便能在無形中積累福報，收穫無窮富貴福澤，共享每刻幸福時光。

開運提點

在癸卯年的開運祕法上，癸屬陰水，為雨露之水，滋養萬物；卯屬陰木，如同矮小之樹韌性堅強。今年是水木相生之年，舉凡跟水能量相應的事物，如穿戴藍色的衣物或配件，或掛上以流水或瀑布為主題的風水畫來裝飾空間，皆能活絡財水，同時強化木行能量，讓好運加倍暢旺！

除了運用色彩的能量來開運，每天早上的五點至七點為卯時，也是桃花時辰，不妨試著靜坐冥想，搭配柔和的音樂，透過意念與宇宙的能量相互呼應，有助召喚桃花能量，提升靈性，開啟桃花好運。

此外，桃花年最重要的就是散發正向磁場來暢旺人緣，達成事業財富成就，可在家中擺上鮮花，讓花香圍繞左右，令財神歡喜，貴人臨門；多使用木質調的香氛，如雪松、檀香、檜木等，可提升能量及氣場，進而帶來好財運！

最後，不論您是否犯太歲，都應多做煙供布施，有助消災解厄。平時也可使用艾草皂清潔身體，可洗去穢氣，轉換好磁場，使財路暢通、行事順遂、諸事圓滿。

（本文摘自《2023開運大預言＆喜兔年開運農民曆》／時報出版）

【內容簡介】喜兔迎福春光暖，鴻兔大展吉兆顯！

告別壬寅虎年，2023年喜兔恰逢桃花年，貴人與良緣如花朵般綻放，幸福戀情就在眼前！

如何把握良機拓展人脈、締結善緣？

跟著專業命理學家雨揚老師的腳步，學習開運妙法、突破人生障礙， 人人都可以沐浴在甜蜜美滿的氛圍中，錢兔似錦，幸福幸運相隨、事事逢凶化吉！

【作者簡介】雨揚老師

專業命理學家，中醫學博士，喜愛研究儒釋道文化思想，精通八字、陽宅風水、易經卜卦等中國傳統學說，目前已累積逾六十本著作。曾登上日本雜誌封面，被譽為幸福領航者。

雨揚老師多年來為了和廣大粉絲拉近距離，用心經營社群媒體，活躍於Facebook、Line、Instagram、YouTube等平台，總粉絲數超過百萬，將傳統命理以現代化面貌呈現，開拓嶄新局勢，遍及全球華人世界！2020及2021年更入選《數位時代》台灣百大影響力網紅，且「雨揚樂活家族」的YT頻道也在2021年DailyView的Youtuber總體「好評影響力」獲得第5名，廣受各方讚賞。

近年雨揚老師在忙碌工作之餘，還熱衷於繪畫創作，多次在國內外如日本東京國立新美術館、羅浮宮卡爾塞廳、國父紀念館、中正紀念堂等地盛大展出，深獲廣大迴響與好評。

此外，雨揚老師創還辦「雨揚慈善基金會」，熱心投身公益活動，提供清寒獎助學金給家境貧困的學子，並送愛心米給低收入戶及關懷獨居老人，更捐贈上萬餘件防疫物資挺醫護人員，及捐物資至各社福機關。行善不落人後，希望能藉此拋磚引玉，推動正能量的美好理念，將愛和溫暖傳至社會各角落。