即使已經取消防疫規定，世界第三大經濟體日本仍處在泥沼中，第三季經濟表現意外出現萎縮，主要受到全球經濟衰退、日圓疲軟及進口成本上升增加成本的負面影響。

路透社報導，今年以來，各國激烈升息對抗高通膨，但日本以不變應萬變，堅持不升息，使得利差逐漸擴大，日圓持續走貶，就算透過干預措施刺激匯市，日圓走勢並沒有轉強。

日圓疲軟推高日本生活成本，從進口食物到燃料無一倖免，加上經濟衰退隱憂浮現，進而讓經濟數據相當難看，第三季國內生產毛額（GDP）較前一季萎縮0.3%，年減1.2%，遠遜於市場預估的成長1.1%。

研調機構Capital Economics經濟學家Darren Tay表示，隨著旅遊開放、入境旅遊反彈及貿易逆差縮小，日本第四季有機會出現經濟成長，但第八波新冠肺炎疫情與通膨數據將影響經濟復甦。

Darren Tay認為，明年的經濟狀況仍然不理想，「上半年日本將因為低迷的全球經濟陷入溫和衰退，這對出口與商業投資造成壓力。」日本經濟再生擔當大臣後藤茂之坦言，由於全球景氣搖搖欲墜，日本經濟前景的風險已經上升，家庭與企業都會受到打擊。

日本農林中金綜合研究所（Norinchukin Research Institute）首席經濟學家Takeshi Minami也說，「入境旅客增加是第四季的亮點，但商品價格上漲與疫情仍帶來下行風險。」