王室專家說，英國國王查爾斯11月14日生日當天宣布，將妹妹長公主安妮，還有小弟威塞克斯伯爵愛德華加入國務顧問（Counsellor of State）名單內，無異打臉哈利和安德魯。

英王查爾斯過74歲生日當天宣布，將妹妹長公主安妮，還有小弟威塞克斯伯爵愛德華加入國務顧問（Counsellor of State）名單內。這意味他們將取代查爾斯的次子哈利和二弟安德魯，當他不在國內，或無法執行公務時代勞。王室專家說，他挑生日宣布這項決定，具有重大的象徵意義，雖然這會令哈利氣炸，但卻是必要的。

據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，未來當查爾斯無法履行公務，如通過大多數任命和立法時，都可由兩位國務顧問代為執行。王室傳記作家列雯（Angela Levin）說，儘管查爾斯這麼做，無異打臉遠走美國，頻頻消費英國王室的哈利，以及性醜聞纏身的安德魯，但卻是「必要的」。

英國國王查爾斯11月14日過74歲生日當天公開的生日照，照片中顯示，他11日站在溫莎大公園（Windsor Great Park）的老橡樹旁，表明從已故的父親菲立普親王手中接下公園管理員的職務。（美聯社）

查爾斯的旨意周一由宮務大臣（Lord Chamberlain）派克勳爵（Lord Andrew Parker）向上議院宣讀。而王室事務評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）說，查爾斯在11月14日生日當天宣布這項重大，但卻姍姍來遲的改革，具有重要的象徵意義。

列雯說，查爾斯以非常精明的外交手腕，向哈利和安德魯表明，他們絕不可能再擔任國務顧問。而她認為，哈利和梅根將會為這氣炸。不過，列雯也指出，哈利遠在加州，又已經不是執行王室任務的核心成員，憑什麼要當國務顧問。至於安德魯要是繼續擔任國務顧問，則可能會氣壞大眾。

此外，列雯強調，重點不在於哈利，而在於國王需要什麼。查爾斯基於確保王室順利運轉的需要，必須讓適當的人擔任適當的職務。