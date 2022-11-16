美國政府上月初公布新一輪對中國晶片的禁令，衝擊半導體設備商營運，根據日經中文網報導，日本東京電子（Tokyo Electron Limited、TEL）下修財測預估，美國對中國出口限制的影響達到營收下調額的一半。值得警惕的是，東京電子自上次遭遇半導體蕭條的2018財年以來再度下調財測，此前維持強勁的半導體設備市場正在迎來轉捩點。

日經中文網以「日本半導體設備商下調預期，美對中國新規影響大」為題撰文指出，東京電子本財年（截至2023年3月）合併營收目標，從原先預估的2.35兆日圓（約5200億新台幣）調降至2.1兆日圓（約4700億新台幣），營業利潤目標也減少9％至5460億日元（約1230億新台幣）。

報導指出，美國晶片禁令對半導體市場的惡化產生影響，東京電子總裁河合利樹（Toshiki Kawai）說，下修銷售額其中一半原因是美國加強對中國的晶片管制。河合利樹提到，如果中國半導體廠商無法採購美國企業市占率較高的設備，生產將陷入停滯，東京電子此次將中國企業停止對其他設備投資的風險納入業績預測。

受整體半導體需求減少影響，記憶體晶片公司紛紛減少2023年的設備投資，對設備市場構成直接打擊，包括韓廠SK海力士宣布2023年資本支出削減一半，美國最大記憶體晶片製造商美光也大砍今年資本支出30%。

全球前5大半導體設備商包括應用材料、艾司摩爾 、科林研發、東京電子以及科磊。科林研發在損失中國大客戶情況下，預期明年公司收入恐減少20億美元至25億美元，科磊（KLA）也警告，受晶片禁令限制，預計2023年將產生6億至9億美元的損失。