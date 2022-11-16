南韓科技大廠三星電子近年加大在晶圓代工的投資，大力衝刺先進製程以追趕龍頭台積電。近日三星坦言在4奈米與5奈米技術與台積電有差距，但在更先進製程有追趕的空間，且還透露有客戶擔憂當前地緣政治風險，需要尋求第二替代來源，而三星有很多代工的機會。

美媒報導，三星電子投資人發布會上，晶圓代工業務負責人Sim Sang-pil制定一個雄心勃勃的目標，將與台積電展開直接競爭，預計該公司2027年晶圓代工能較2022年成長3.3倍。

Sim Sang-pil表示，近期有客戶向他透露，有鑑於當前地緣政治風險上升，對方有尋求第二替代來源的需求。他強調，「三星有很多的機會與這些業者打交道」。

台積電囊括全球最先進半導體製造產能，能夠滿足蘋果、輝達等客戶需求，也是美國和歐洲等政治領袖所關注領域。隨著美中對抗以及兩岸局勢升溫，有企業傳出制定應變計畫，以防衝突爆發。

三星這幾年持續擴大投資，以競爭高通等大客戶的訂單。Sim Sang-pil承認，三星在4奈米和5奈米等製程上仍落後台積電，但他強調，「在更先進製程看到了追趕的可能」。他指的是GAA製程技術，被三星視為比台積電和英特爾更具有競爭力的領域。