日前在新北市汐止區大同路一段上發生一起追撞車禍，這起車禍也被1輛轎車的後方行車紀錄器全程拍下；當時，大多數汽車與機車陸續在停等紅燈，沒想到，竟然有1名老婦不明原因，竟然毫無減速，高速撞到停等的汽車後，在往一旁波及機車騎士，2人雙雙倒地；網友一見影片狂搖頭「被撞的好倒楣」、「毫不煞車的這樣衝進來有夠猛」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段27秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市汐止區大同路一段上，透過轎車後方行車紀錄器可見，多輛車在停等紅綠燈，也陸續來了數10輛機車經過並停在一旁等待，此時，有輛老婦騎的機車不明原因，竟然沒有減速，先是高速撞到1輛藍色轎車後，在往右側波及1輛黑色機車，導致機車上的騎士直接往右邊噴飛倒地，然而，老婦也倒在地上疼痛不已；該頻道的標題也寫下「 騎車騎到睡著了是嗎？」。

影片一出，網友紛紛留言表示「那個被推倒的騎士的姿勢，後勁也太強」、「阿桑認為會過硬要過然後就倒地了」、「希望這位阿嬤不要再出院害人了」、「毫不煞車的這樣衝進來有夠猛」、「這舞姿一絕」、「被撞的好倒楣」、「這位騎士，好身手」、「後面那台黑色大媽，肯定平常做很多善事，才能躲過三寶距離一公分之差的追擊」。