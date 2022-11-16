有網友14日在PTT八卦版發文PO出一段直播片段，前新竹市長林智堅在影片中竟說「新竹產矽，所以有了玻璃產業，也因為新竹產矽，因為有了半導體產業...」引發熱議。有熟悉竹科產業的網友打臉半導體使用的矽晶圓仰賴進口，跟新竹產矽無關。媒體人張禹宣引用苗栗頭份里長參選人，自曝領有「輕度智能障礙手冊」的古益弦競選公報，參選理由寫的「看不慣有些人做的決定比我還智障」，大酸：神預言。

「我看的不是選舉公報，是神預言。」張禹宣15日在臉書發文指出，苗栗頭份出現一位里長參選人古益弦，在競選公報自曝領有「輕度智能障礙手冊」，參選理由寫上「看不慣有些人做的決定比我還智障」，並且喊出「智障當選、做事不智障」這些有「大智慧」的口號。張禹宣大酸，前雙碩士、前新竹市長林智堅，在與沈慧虹合體影片中，說出「因為新竹產矽所以才有了半導體產業」。

對此，林智堅昨在臉書回擊，「要跟慧虹說聲抱歉，又因為對手刻意的攻擊牽連到她」，他表示這是在9月的1場聊天直播，因為一時的口誤刻意被剪輯放大，甚至引發國民黨和民眾黨的許多爭議候選人企圖操作。林智堅稱，對於竹科，市府多以產業協助的角色自居，並指經查該位發文網友，經常攻擊沈慧虹，令他懷疑背後動機。

不過張禹宣強調，可以選智障，但絕對不要選做事智障的。他並PS.說明：新竹科學園區矽多半來自國外進口，當初設址原因是考量清交大等人才與天災較少、鄰近中科院及歷史背景。在孫運璿努力下達成。如果說新竹產矽，那也只有林智堅在「下矽下景」。