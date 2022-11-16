二十國集團（G20）主辦國印尼原本期待領袖峰會上，能聚焦在經濟問題及疫後復甦，但「房間裡的大象」卻是俄烏戰爭以及美中關係。隨著拜習會在G20前夕搶先登場，美中兩大世界強權有望恢復溝通，緩解緊張關係，因此俄烏戰爭儼然成為G20首日各國領袖關注議題。

事實上，安全問題並非G20首要解決任務，1999年成立的G20是為了防止類似亞洲金融風暴的事件重演，希望藉由會議讓各國能針對經濟政策進行討論，以解決全球經濟問題。

今年10月，國際貨幣基金（IMF）就警告，中國「急劇且非典型」的經濟放緩，預計會拖累整個亞洲的經濟成長一直到明年底，這使得本已黯淡的全球前景更加灰暗。

作為今年G20東道主的印尼政府一直期待G20能夠聚焦在2023年全球經濟放緩上，但因今年除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續肆虐，還發生俄烏戰爭及台海緊張等安全議題，導致今年G20領袖峰會聚焦的內容反而和區域安全有關，而不是經濟議題。

印尼總統佐科威在G20開幕致詞時就表示，「全球面對各種挑戰，從COVID-19疫情、戰爭到糧食、能源和金融危機，全球都受到影響，特別是發展中國家。」雖然談話中，他有敦促G20結束戰爭，但並未點名烏克蘭和俄羅斯，致詞仍首重經濟議題，強調肥料短缺、經濟復甦和能源議題。

從各國元首在不同會議上的發言，仍可看出G20上，各界關注的仍是俄烏戰爭，特別是美中關係在拜習會後出現降溫態勢，俄烏戰爭儼然成為G20首要議題。像是印度總理莫迪（Narendra Modi）15日出席糧食及能源安全討論場次時，就呼籲俄烏停火；中國國家主席習近平與馬克宏在G20場邊見面時，也談及俄烏戰爭。

另外，受邀參加G20的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），也在峰會首日透過視訊呼籲G20主要經濟體加強領導力，並依照他提出的和平計畫終止俄羅斯在烏國發動的戰爭。

根據法新社取得的G20峰會公報草稿，G20將譴責俄烏衝突帶來經濟衝擊，且「絕大多數成員國強烈譴責」俄烏戰爭，稱其為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟脆弱性惡化。

此外，國際媒體及印尼本地媒體所關注的也是拜習會及俄烏戰爭，並不是經濟、糧食議題。據中央社記者觀察，印尼媒體在報導G20峰會時，花了超過一半篇幅討論拜習會及俄烏戰爭等安全問題。

印尼國際關係專家丁娜（Dinna Prapto Raharja）曾向中央社表示，G20峰會成立宗旨是為了避免地區或國家出現嚴重的經濟或政治危機，特別是因貨幣、財政或外交政策所引起的政經問題，但這樣的議程正受到考驗。

丁娜解釋，因為國際秩序正發生重大改變，因而影響G20議程。她舉例，先是「全球化」受到疫情衝擊，隨後俄烏戰爭動搖全球經濟。

針對今年G20領袖會議聚焦俄烏戰爭及安全問題，而不是首重經濟，印尼通訊與訊息部長強尼．普雷特（Johnny G Plate）接受媒體訪問時表示，印尼希望停止戰爭，打造雙贏，接著就能聚焦在如何面對2023年經濟放緩的問題。（編輯：陳政一）1111116