受到經濟數據與零售業銷售利多消息激勵，以及新公布的生產者物價指數顯示美國通貨膨脹壓力趨緩，美國股市今天收高。

道瓊工業指數上揚56.22點或0.17%，收33592.92點。

標準普爾指數上漲34.48點或0.87%，收3991.73點。

那斯達克指數揚升162.19點或1.45%，收11358.41點。

費城半導體指數大漲82.559點或3.03%，收2810.612點。（譯者：陳政一）1111116

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