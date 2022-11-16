林玉書因腳傷退出《全明星運動會4》，在本月13日的節目中宣布退賽，隊友們、及領隊郭泓志都忍不住哭了。不過，有一位心疼林玉書的知情人士向本刊爆料，林玉書在節目七月開錄以來，就與黃隊女隊友們相處出狀況，且一直無法解決，身心俱疲的狀況下最後只能忍痛退賽。

因腳傷決定退賽的林玉書，在參與的最後一集節目中哭著表示自己沒有表現好。（圖／翻攝LINE TV）

曾在百米測試賽中，跑出14秒80的成績，破節目紀錄，林玉書在節目初期就很亮眼突出，但後來她似乎越來越少表現，還有眼尖觀眾發現，節目中的她表情不太對勁，在隊友們的社群發文中，能嗅到團隊氣氛怪異，她也鮮少出現在隊友IG限動中，也有隊友沒有追蹤她的IG，使得網友紛紛猜測她「無法融入團隊」、「沒去練習」。

節目上正式宣布林玉書因腳傷退出，領隊郭泓志抱著她難過哭了。（圖／翻攝LINE TV）

有位看不下去的知情人士，氣憤地向本刊指出，林玉書曾向身邊的人求援，討論她無法融入團隊的狀況，「她想解決，也想知道自己錯在哪裡」，據爆料者透露，一切的起源，似乎是發生在非常早期的一次開會，女隊友直接指著林玉書說：「玉書很沒教養。」林玉書搞不清楚自己做了什麼事，反問自己哪裡沒教養，需要被這樣指控，對方僅表示，「因為妳來練習都沒有說早安」。

網路上網友對於林玉書的退賽有各種解讀與看法。（圖／取自Dcard）

爆料者懷疑，可能是林玉書一開始就創下破紀錄的成績，而招來冷眼冷語，後來同隊有隊友開始選邊站，使得林玉書在團體中漸漸被孤立，爆料者表示，林玉書有試圖想融入，在三位女隊友拍IG限動時，林玉書曾湊近說自己也想拍，結果三人卻裝沒聽到，或輪到林玉書練習時，三人就一哄而散，「沒有人要拍她，所以才有網友以為她沒有去練習。」

鄭靚歆（左起）、劉心語與壯壯三人在黃隊感情極好。（圖／取自鄭靜歆臉書）

針對林玉書是否被女隊友排擠，林玉書經紀人及三立電視至截稿前均未回應。

林玉書（左）與藍隊的謝予容（中）交情很不錯。（圖／取自林玉書臉書）

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