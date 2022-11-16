林心如繼《華燈初上》後再當製作人，3度與編劇杜政哲搭檔合作影集《有生之年》，該劇日前開拍，男主角找來戲約不斷的吳慷仁擔綱演出，時報周刊CTWANT就捕捉到這位大明星不同於以往角色都很講求服裝造型，這次他穿著花襯衫內衣短褲和拖鞋，不是邊走邊舔甜筒，就是手捧著便當邊走邊嗑，整個人沒有偶包愜意自在得很，他還趁休息空檔滑手機，並露出淺淺微笑，不知是不是在跟女友邵雨薇甜蜜通話中。

換好衣服的吳慷仁看來在確認臉上的妝是否沒問題。（圖／本刊攝影組）

11月11日上午11點多，《有生之年》劇組到台北市大稻埕碼頭拍攝，男主角吳慷仁穿著內衣、短褲和拖鞋，坐在一旁休息打電話。工作人員準備得差不多時，吳慷仁起身乾脆俐落地脫掉內衣，露出一身黝黑的上半身。接著從工作人員手上接過白色內衣和花襯衫，完成拍攝準備後走向河邊，並將手上的菸蒂放進煙盒中，而不是隨手亂丟，這個看起來微不足道的小動作很值得嘉獎。

抽完菸的吳慷仁並未隨手亂丟菸蒂，而是有好習慣將放進菸盒裡。（圖／本刊攝影組）

拍攝前，吳慷仁似乎很在意臉上的妝，多次拿著化妝師的鏡子反覆查看，接著拉著道具行李箱到碼頭通道，坐在行李箱上，邊吃冰淇淋甜筒邊看風景，臨演從被背後陸續通過，從畫面上令人忍不住想像成浪子即將奔赴遠方。接下來的鏡頭則是上船的部分，準備時，吳慷仁在碼頭上講手上的甜筒吃完，接著將包裝紙摺好並放進隨身的包包中，同樣是有不會亂丟垃圾的好習慣。

邊吃冰淇淋甜筒邊看風景的吳慷仁，似乎有許多內心戲。（圖／本刊攝影組）

而此時已是午餐時間，大夥兒先休息用餐，剛剛吃完甜筒的吳慷仁似乎沒有胃口，坐著與用餐的工作人員聊天，看他臉上表情和肢體動作都很豐富，想必是什麼有趣的話題。聊了幾分鐘，吳慷仁起身走到餐點區，隨便夾了一塊肉品嘗，簡單解決了午餐。來回走動走動後，繼續和工作人員聊天，旁邊的男子像是導演許肇任對大家講了幾句，吳慷仁跟著點點頭。

吳慷仁吃完甜筒之後，將外包的紙張摺好放到包包裡。（圖／本刊攝影組）

短暫休息過後，眾人繼續回到碼頭就位，將剩下的部分拍完。上船後，吳慷仁走到船頭坐下，或許是因為鐵達尼號的電影讓大家印象深刻，吳慷仁也張開雙手簡單比劃出動作。接著便是啟航乘風破浪而去，直到兩點多船開回碼頭，吳慷仁搶先下船，慢走回河邊時，另一艘船的船家追上來跟他打招乎，吳慷仁也開心和對方握手，上岸後小跑到洗手間解手，接著將身上的花襯衫交給工作人員後揮手道別。

吳慷仁跟工作人員聊天不知聊到什麼，臉上表情和肢體動作都超豐富，之後還隨手夾了一塊肉塞到嘴裡，草草處理了午餐。（圖／本刊攝影組）

上船後的吳慷仁雙手張開，有點像《鐵達尼號》電影裡的動作。（圖／本刊攝影組）

而早先在11月6日早上，《有生之年》劇組則是在台北市信義區某高中校園進行拍攝工作，當天拍攝的內容大概是年輕人揮灑青春的戲碼，大樓內不時傳來幾名男學生演員賣力嘶吼著唱歌，而操場上則是聚集大批學生演員，有三名臉上帶著妝的男學生演員走出大樓，其中一名還背著吉他。

另一場戲吳慷仁在台北市信義區某高中拍攝，同樣是吃東西塞滿嘴，臉鼓起一坨有點可愛。（圖／本刊攝影組）

下午1點多，吳慷仁穿著短褲、拖鞋粉紅上衣外加花襯衫走出拍攝大樓，手捧著便當邊走邊吃的他，臉上明顯可見鼓鼓的腮幫子，沒有一點偶像包袱的他找了升旗台的台階坐下，快速地解決一餐，大明星也是相當隨意。飽餐後，他坐在原地滑手機，幾次對著手機面露淺淺的笑容，空氣中突然冒出許多可愛的粉紅泡泡，可能與女友邵雨薇有關。

穿著短褲、拖鞋粉紅上衣外加花襯衫的吳慷仁，手捧著便當邊走邊吃，然後嘟著嘴隨處找了台階坐下解決一餐。（圖／本刊攝影組）

一點十五分，收拾好午餐的餐盒，吳慷仁走到校外與工作人員抽菸解癮。隨後，劇組人員利用短暫的休息時間聚在球場上打籃球，趁著難得的好天氣吳慷仁將拖鞋放到一旁，光著腳站在球場上感受太陽的溫暖，一邊拿著手機像是傳送語音訊息，接著又是看著手機露出溫暖的笑容，並且非常隨意地摳著牙。

吳慷仁後來隨性到脫了鞋光著腳，一下子笑咪咪在語音留言，一下子用手剔牙，很率性做自己。（圖／本刊攝影組）

一點半，劇組人員以及學生演員陸續就位，吳慷仁則像是捨不得離開溫暖的球場似的，拿著手機邊繞圈邊自拍，似乎很享受這段獨處的時光，接著才又走到校外又抽了根菸才上樓。然而，看他一身輕鬆隨意的大叔裝扮，總感覺與高中校園的場景格格不入，從其他回答媒體訪問時回答的「劇中角色以我的年紀去詮釋會游刃有餘，是很可以發揮的角色。」真令人期待能駕馭各種類型人物的他，在該劇中究竟會以什麼形式演出。

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三個高中生在跟吳慷仁說話，感覺之前已經有對過戲不太陌生。（圖／本刊攝影組）

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